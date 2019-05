Los abogados de Puigdemont y Junqueras se enzarzan en Twitter a cuenta de la sentencia de Estrasburgo

Actualizado 29/05/2019 10:58:49 CET

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del expresidente catalán Carles Puigdemont y del exvicepresidente Oriol Junqueras se enzararon este martes en Twitter a cuenta de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el Pleno del Parlament en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.

El 'rifirrafe' surgió a raíz de un tuit que publicó el exconsejero Josep Huguet, en el que lamentó que tras la resolución del tribunal de Estrasburgo "esto de la vía jurídica europea no será un camino de rosas como vaticinaban abogados que han acabado haciendo de políticos".

Després de lo del TEDH, això de la via jurídica europea no serà un camí de roses com vaticinaven advocats aue han acabat fent de polítics.