Acaip denuncia cinco agresiones en prisiones, una de ellas tras consumir drogas impregnadas en papel

Archivo - Interior de la prisión de Badajoz. - ACAIP-UGT - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Acaip-UGT ha denunciado una "jornada negra" en las prisiones españoles por cinco agresiones contra funcionarios de los centros penitenciarios registradas este jueves, entre ellas una en Puerto III (Cádiz) que ha relacionado con el consumo de un recluso de sustancias tóxicas impregnadas en papel y que agredió a dos trabajadores durante su traslado a una celda de observación.

"Estos episodios no son hechos aislados, sino la consecuencia directa de un grave deterioro de la convivencia en los centros penitenciarios", ha indicado Acaip-UGT en un comunicado en el que ha denunciado un total de cinco agresiones este jueves en Alhaurín de la Torre (Málaga), Picassent (Valencia), Estremera (Madrid) y Puerto III (Cádiz).

El sindicato de prisiones ha recordado que en 2025 se registraron 529 agresiones a trabajadores penitenciarios, "una cifra que evidencia la tendencia creciente de la violencia".

Una de estas agresiones ocurrió en Puerto III (Cádiz), donde, "tras varios días de incidentes relacionados con el consumo de sustancias tóxicas impregnadas en papel", un interno agredió a dos funcionarios durante su traslado a una celda de observación.

"Alertamos sobre la creciente introducción de sustancias tóxicas impregnadas en papel, de difícil detección, que generan un doble riesgo: sanitario, por las intoxicaciones, y de seguridad, por las reacciones violentas que provocan en los internos tras su consumo", han señalado.

FUERTE PUÑETAZO A JEFE DE SERVICIOS

En su recuento de incidentes, el sindicato cita también una agresión en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, donde un interno en aislamiento agredió con un puñetazo a un funcionario en el momento de apertura de celda para su traslado al patio.

En Picassent, han añadido, un funcionario fue golpeado en la espalda y en la cara por un interno con problemas psiquiátricos durante un altercado en el módulo dos, mientras que en Estremera (Madrid VII) fue un jefe de servicios el que tuvo que "ser evacuado en ambulancia tras recibir un fuerte puñetazo que le hizo caer desplomado".

Desde Acaip-UGT han insistido en que no es posible gestionar el sistema penitenciario de 2026 con estructuras, medios y normativas de hace más de tres décadas. "Reclamamos una reestructuración urgente que permita hacer frente a los nuevos retos", han avisado.

"Este escenario se ve agravado por el incremento de la población reclusa y la evolución de los perfiles penitenciarios, cada vez más complejos y con una elevada incidencia de patologías psiquiátricas", ha continuado, antes de concluir demandando que se apliquen medidas regimentales a "internos altamente conflictivos" o que se atienda la "grave crisis sanitaria por el déficit de profesionales médicos, que supera el 75%".