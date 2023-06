La AFJV celebra el fallo del TEDH y señala los "incumplimientos" del TC y "demás" instituciones: "Tiene consecuencias"

El resto de asociaciones judiciales coinciden en señalar que la sentencia es un "tirón de orejas" al Constitucional

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), Jorge Fernández Vaquero, ha celebrado el fallo emitido este jueves por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha declarado vulnerados los derechos de seis de sus aspirantes a formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), destacando que evidencia que los "incumplimientos" del Tribunal Constitucional (TC) y "demás" instituciones sí "tienen consecuencias".

"Estamos muy satisfechos con esta resolución, que esperamos que sea un punto de inflexión. Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado en este país a que las instituciones cumplan o dejen de cumplir sus deberes constitucionales a su antojo sin que esto tenga ninguna consecuencia. Bien, pues gracias a esta sentencia sabemos que sí tiene consecuencias", ha dicho Fernández Vaquero, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En concreto, ha valorado que el TEDH haya declarado que la decisión del Constitucional de inadmitir el recurso de los seis candidatos de la AFJV al CGPJ vulneró su derechos a acceder a un tribunal de justicia.

"Al final viene a darnos la razón cuando decíamos que el Tribunal Constitucional se había quitado el asunto de encima", a pesar de ser "un asunto de la máxima trascendencia constitucional, pero también política y social, como es la cuestión de la renovación del CGPJ", ha subrayado.

Fernández Vaquero ha enfatizado que "la sentencia pone negro sobre blanco que el órgano constitucionalmente encargado de velar por la protección de los derechos fundamentales ha violado los derechos fundamentales y lo ha hecho por negarse a entrar a resolver en un asunto de la máxima trascendencia constitucional".

"Es un cúmulo de inactividades, de omisiones, que al final se traducen en una pérdida de garantía de la calidad de nuestro Estado democrático, y frente a eso es frente a lo que la AFJV se ha rebelado y esta sentencia viene a darnos la razón en nuestra rebelión", ha dicho.

Para Fernández Vaquero, "es el momento de que todas las instituciones, empezando por el TC pero también todas las demás, asuman que comportamientos de incumplimiento activo de la Constitución como los que estamos viendo en los últimos años son inaceptables".

CRÍTICAS AL PAPEL DEL CONSTITUCIONAL

El fallo del TEDH ha conllevado también la reacción del resto de asociaciones judiciales, que han coincidido al señalar que supone "un tirón de orejas" de ese tribunal europeo al Constitucional español.

Así, desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) el vocal del Comité Ejecutivo Juan José Carbonero ha señalado en conversación con Europa Press que, si bien la sentencia conocida hoy no mejora la situación de bloqueo que se vive en el CGPJ, sí que supone que "llueve sobre mojado" y es "un tirón de orejas" al TC por cómo inadmitió el recurso de los aspirantes de la AJFV.

Apunta a esto que si bien no se pronuncia sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces y se queda en la valoración del reconocimiento a participar en el proceso, "no es poca cosa ni una declaración menor porque se dirige a todo un Constitucional". "Y le dice que no ha respetado el derecho del recurrente a acceder al único recurso que tenían", ha apuntado.

Por su parte, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reaccionado a la sentencia a través de su cuenta de Twitter señalando que esto demuestra que "con las instituciones no se juega". Al hilo, recuerdan que por su parte han solicitado en sendas reuniones con las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado que se proceda a la renovación del CGPJ.

Por otro lado, la vicepresidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), Cristina de Vicente, ha puesto el foco también en que la sentencia del TEDH "incide muchísimo en lamentar el papel jugado por el TC en este asunto". Y ha lamentado que la corte de garantías constitucionales se haya convertido "en un órgano político" que traslada ese cariz a las decisiones que toma.

Además, ha considerado que el problema real que se ha llevado ante ese tribunal de Derechos Humanos es la elección parlamentaria de los vocales y ha aseverado que al tratarse de una decisión política, "los políticos juegan con los tiempos".

"La elección parlamentaria de vocales judiciales es un sistema que no cumple con los estándares europeos", ha concluido, para apostillar que si bien en este caso no se entra a examinar ese extremo, Europa "ya dice" que el sistema de elección español para los vocales del CGPJ no cumple con los estándares.