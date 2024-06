Agentes que participaron en el registro del despacho Nummaria niegan que se manipularan o destruyeran documentos

Apuntan que el circuito cerrado de televisión de ese bufete les llevó a hallar dependencias que desconocían



MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que participaron en labores de auxilio en el registro que se realizó en 2016 en el despacho Nummaria han aseverado que no les consta que se manipularan o destruyeran documentos por parte de la fuerza actuante, que eran funcionarios de la Agencia Tributaria quienes seleccionaban qué llevarse, y que se inhabilitaron cámaras del circuito interno del bufete para que los investigados no contaran con imágenes del registro, pero no recuerdan que se arrancaran.

Así lo han declarado varios agentes que han comparecido este jueves ante el tribunal que juzga a una treintena de personas, entre ellas los actores Imanol Arias --que ya ha reconocido 5 delitos fiscales-- y Ana Duato, y el dueño de ese bufete, Fernando Peña, principal investigado y supuesto 'cerebro' del sistema societario creado con el presunto fin de defraudar a Hacienda.

Dos de los policías que se encargaron de custodiar la documentación una vez fue incautada han coincidido en señalar que una vez que se presentaron en el despacho, ubicado en la calle Juan Bravo de Madrid, tardaron varios minutos ("15 o 20 minutos") en entrar porque desde dentro no abrían. "Tuvimos que abrir nosotros", ha recordado uno de ellos.

La defensa de Peña, dirigida por el exministro Antonio Camacho, ha incidido durante el día de hoy en mostrar a los agentes un extracto de las imágenes grabadas por ese circuito cerrado de televisión para preguntar si alguno reconocía a una mujer que parecía dar órdenes durante el registro.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el objetivo es conocer si en ese registro estaba Margarita García Valdecasas, quien fuera inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) --organismo dependiente del Ministerio de Hacienda--.

Pero este jueves, los agentes, si bien han confirmado que en ese registro quien llevaba la voz cantante era la ONIF, no han sabido identificar a esa mujer que aparecía en la grabación.

En este sentido, han coincidido varios en que en ese registro se dio una gran concentración de personas pero han puntualizado que era lo normal dadas las dimensiones del despacho. Asimismo han negado que se realizaran registros simultáneos en varias estancias del despacho porque todo se hacía en presencia del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ).

"¿ARRANCARON LAS CÁMARAS?"

El asunto que más minutos de interrogatorio ha acaparado este jueves, sin embargo, ha sido el concerniente a la actuación de los agentes con respecto a las cámaras del bufete que grababan lo que ocurría en el interior del mismo. En el vídeo, que ha mostrado la defensa de Peña y que consta en las actuaciones, se observa como dos agentes se acercan a dos cámaras y las inhabilitan.

Ante la pregunta de si "es normal que se arranquen las cámaras de grabación interna", posteriormente reformulada para hablar sólo de "manipular" la cámaras, hasta dos agentes han señalado que vieron esas cámaras y decidieron seguir los cables de las mismas, lo que les permitió llegar "a otras partes del despacho", a más dependencias, que no conocían.

A esto han sumado que cabía la posibilidad de que esas grabaciones fueran empleadas por las personas investigadas, y dado que eran imágenes de la actuación de la autoridad que intervenía debían encontrar el lugar donde se almacenaba.