Aguado celebra que las agresoras racistas del Metro hayan sido identificadas

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha celebrado que las agresoras del Metro hayan sido identificadas y asegura que han insultado no solo a dos personas sudamericanas sino a "millones de españoles".

"Me alegro de que hayan sido identificadas. No insultaban a dos personas sudamericanas. Enfrente estábamos millones de españoles que decimos no al racismo y la intolerancia", ha declarado a través de Twitter.

El pasado miércoles se produjo un incidente racista en un vagón de la línea 4 Metro de Madrid. El video se convirtió en viral en las redes sociales, y en el se veía a dos menores de 15 años y otra de 16 increpaban, vejaban y escupían a una pareja de origen sudamericano.

Metro de Madrid abrió una investigación interna para esclarecer los hechos y facilitó los datos e informaciones a la Policía Nacional, que identificó a las agresoras y dio cuenta a la Fiscalía del Menores por un presunto delito de odio.