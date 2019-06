Aguado insiste en solo negociar gobierno con PP aunque hablará con todos, incluido Vox, para que acepten el acuerdo

Publicado 02/06/2019 19:17:04 CET

Asegura que Gabilondo "no se sentará en la Puerta del Sol" y cierra la vía Valls en la ciudad de Madrid como pedía ayer Carmena

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que únicamente negociará un programa de gobierno con el PP para el Ejecutivo regional pero se sentará con todas las fuerzas políticas, incluida Vox, para plantearles que acepten el acuerdo que alcance con los populares.

Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios de comunicación esta domingo para apuntar que será Vox el que tiene que decidir si acepta el pacto de gobierno que sellen PP o Cs o, por el contrario, lo rechazan y optan por hacer presidente al candidato socialista, Ángel Gabilondo.

También ha manifestado que no habrá negociación con el PSOE para la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid porque, a su juicio, Gabilondo no rechaza públicamente las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por tanto apoya sus "guiños al separatismo". "El señor Gabilondo y sus socios de Podemos y Errejón no se sentarán en la Puerta del Sol", ha remachado.

Aparte, el líder de Cs Madrid también ha descartado que en la capital se pueda producir la vía abierta por el candidato BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, de ceder sus escaños a la lista más votada, como ayer solicitaba la regidora en funciones de Madrid, Manuela Carmena.

En este sentido, Aguado ha subrayado que el bloque de centro-derecha tiene más escaños en la ciudad y ello implicará que el "populismo" será desalojado del Palacio de Cibeles si se logra un acuerdo.