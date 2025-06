Águeda Micó: Compromís goza de "madurez" y tener dos diputados en grupos distintos muestra que "no hay imposición"

Apuesta por Baldoví de nuevo como candidato en 2027 y que el caso Cerdán no deja en entredichos acuerdos con el PSOE a nivel municipal

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha asegurado que la confluencia valenciana no corre riesgo de ruptura y goza de "madurez suficiente" para compaginar que ella pase al Grupo Mixto y que su compañero Alberto Ibáñez (Iniciativa) permanezca en el grupo Sumar, dado que en su espacio no hay "imposición" sino "consenso".

En una entrevista con Europa Press, Micó ha subrayado su deseo de que el actual portavoz en el Parlamento autonómico, Joan Baldoví, repita como candidato de Compromís a los próximos comicios autonómicos y espera que el PSOE les apoye si ellos lideran el cambio político en la comunidad.

Sobre el caso Cerdán, considera que no deja en entredicho ningún acuerdo que mantienen con los socialistas en Valencia, pero que si existe algún tipo de afectación tendrían que reflexionar sobre su relación.

Preguntada por la divergencia que se produce en el Congreso entre los dos diputados de Compromís, Micó ha desgranado que son una "coalición plural" que "no siempre tiene que estar de acuerdo en todo", pero que aún así prima el "consenso" incluso cuando están en un "desacuerdo" puntual. Es más, ha defendido que es "igual de respetable la posición política de una de las partes que de la otra".

"No hay imposiciones en Compromís", ha destacado para agregar que tienen la capacidad de madurez suficiente para que tanto ella como Ibáñez estén en dos "grupos diferentes" en el Congreso, dado que les une su convicción de que la formación valenciana es el "proyecto útil" en la región, arraigado en el territorio y la "alternativa" para la comunidad frente a la "derecha corrupta y la extrema derecha.

Respecto a las críticas de Iniciativa por la decisión de Més de romper con el grupo plurinacional, Micó ha insistido en que la coalición valencianista han funcionado siempre desde una "base de no poder imponer posturas a otros" y que llevan semanas intentando llegar a un acuerdo en la ejecutiva nacional de Compromís, que puede consistir precisamente en que esa doble adscripción en el Congreso "Vamos a estar a la altura de lo que la ciudadanía necesita", ha remachado.

SIEMPRE ABIERTOS A LAS ALIANZAS, PERO "SIN SUBORDINACIÓN"

Cuestionada sobre si hay opciones de volver a mantener alianzas electorales con Sumar pese a la fractura en el Congreso, la diputada ha dicho que el hecho de que ya no esté en el grupo plurinacional no significa que no compartan muchas cosas y dejen de colaborar.

Y de cara a futuras citas electorales, ha subrayado que en Compromís siempre están "abiertos" a acuerdos de "forma horizontal, con "cooperación" y sin "subordinación", no solo en los comicios generales sino también en los europeos.

"Lo hemos hecho desde el minuto cero y queremos continuar haciéndolo, creo que tiene que ser compatible poder hacer esas coaliciones y estos acuerdos y respetar la capacidad propia de cada uno de los partidos (...). Lo que necesitamos es buscar equilibrios en los que la unidad no comporte uniformidad, sino que haya unidad desde la diversificación", ha agregado para, a continuación, exponer que la "confederalidad" es "básico" y una "ventana de oportunidad" para cualquier acuerdo.

QUIERE NEGOCIAR EN EL MIXTO SU PRESENCIA EN LA COMISIÓN DE LA DANA

Preguntada sobre si su papel en la comisión de investigación de la dana en el Congreso está en el aire una vez que se dará de baja de la disciplina de Sumar, la diputada ha dicho que intentarán negociar con las otras fuerzas del Mixto, como es el caso de Podemos que está presente en este órgano para poder también participar.

Micó ha enfatizado que es fundamental tratar de seguir en esta comisión, dado que ella personalmente se ha volcado en impulsarla, y donde comparecerán las víctimas y se forzará a que el presidente Mazón "dé la cara" y responda por su gestión política de esta "catástrofe".

En cuanto a si Sumar debería optar por incluir como su relevo en el grupo a Alberto Ibáñez, ha señalado que sería "un gran representante" en esta comisión porque es miembro de Compromís, formación que a nivel autonómico y en ayuntamientos está liderando la exigencias de responsabilidades al Ejecutivo de Mazón.

MAZÓN ES UN "PSICÓPATA"

Precisamente sobre el presidente valenciano, Micó le ha tachado de "psicópata" porque en "ningún momento ha asumido responsabilidad política alguna" de la gestión de la dana, lo que es de una "gravedad extrema". "Desde el minuto cero él no reconoce que haya hecho nada mal y esto para mí es una actitud de psicópata", ha apostillado.

A su juicio, el presidente autonómico "debería irse a su casa ya hace tiempo" y no solo eso, sino que el PP no debería permitir que continuará al frente del Ejecutivo autonómico. Al hilo, ha denunciado que "por aguantar un poco más" está desplegando con la "extrema derecha" de Vox políticas de "locura", "cargándose los derechos lingüísticos" de los valencianos o los derechos de las mujeres. "Es abominable e indigno. El Gobierno de Mazón no tiene ninguna credibilidad", ha zanjado.

LOS ACUERDOS CON EL PSOE NO CORREN PELIGRO

Ante ello, ha reivindicado que Compromís mantiene la capacidad de poder liderar "mayorías sociales" como un proyecto de "apertura" y de "alternativa" también al PSOE, de quien esperan que apoye el cambio político en la comunidad pero bajo su liderazgo.

Respecto a si el caso de presunta corrupción del 'exnúmero tres' del PSOE Santos Cerdán puede repercutir en acuerdos de gobierno a nivel municipal, la dirigente de Més Compromís ha afirmado que "no están en entredicho" en principio "por ahora", dado que la trama Koldo está "muy encasillada" al partido a nivel estatal.

"Si esto vemos que traspasa las fronteras del Gobierno central y también hay casos de corrupción que afectan a algunos ayuntamientos valencianos o al PSOE valenciano, esto nos hará reflexionar, evidentemente y repensar nuestras relaciones con ellos", ha apostillado.