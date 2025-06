Més Compromís advierte a Sánchez que será "exigente" en el Mixto y no tendrá "carta blanca": "Tiene que cumplir"

Cree que el presidente se juega su credibilidad si no avanza medidas contundentes en la comparecencia del 9 de julio

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àguerda Micó (Més Compromís), ha afirmado que su voto en la cámara va a ser "exigente" con su paso al Grupo Mixto, que se producirá la semana que viene, y ha advertido al PSOE que no le va a dar "carta blanca" en lo que resta de legislatura.

Por tanto, ha proclamado en una entrevista con Europa Press que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que cumplir con sus exigencias hacia la Comunidad Valenciana y lanzar medidas anticorrupción si aspira a disponer de su apoyo parlamentario, sobre todo tras el caso de presuntas mordidas en la trama Koldo que afecta al 'exnúmero tres' del PSOE Santos Cerdán.

La diputada ha aseverado que Compromís "no va a contribuir de ninguna de las maneras" que gobierne el PP junto a Vox, como ocurre en su comunidad, pero que tampoco les vale el "yo, o el caos" en la que parece sumido el PSOE.

Así, ha desgranado que aunque la legislatura ha sido "complicada" desde el inicio al no haber una mayoría clara de izquierdas, el caso Cerdán es un "antes y un después" para todos y se requiere un "cambio real" por parte del PSOE, dado que sus socios quieren ver medidas contundentes como prohibir que las empresas condenadas por corrupción opten a contratos públicos o la garantías de devolución de todo el dinero supuestamente "robado" por "gente indigna" como el exministro José Luis Ábalos, de quien dice que debería haber dimitido ya y con el que cree que no va a coincidir en el Mixto.

"Esto no puede tener cabida en un Gobierno que tiene que ser el Gobierno que proteja a las mujeres, que proteja a la comunidad LGTBIQ+ y a las mayorías sociales", ha insistido la dirigente de Compromís.

SÁNCHEZ NO DEBERÍA DESCARTAR NINGUNA OPCIÓN

Cuestionada sobre si una fórmula para salir de esta crisis político es una remodelación de Gobierno en el ala socialista, Micó ha respondido que eso "no depende" de ella ni tampoco le corresponde a Sánchez decirle "lo que tiene que hacer o no", pero entiende que en estos momentos el PSOE debería "estar abierto a todas las opciones".

"Yo lo que quiero es que las medidas de corrupción y a favor de la regeneración democrática, las medidas sociales, en favor de la vivienda, de los servicios públicos y en pro de los intereses valencianos se cumplan. Y como lo tenga que hacer (Sánchez), es su responsabilidad que para algo gobiernan. Yo no estoy en el Gobierno", ha remachado.

Respecto a si la comparecencia del 9 de julio del presidente en el Congreso es crucial para él, Micó ha indicado que depende de cómo reaccione Sánchez y le pide que esté a la altura de lo que demandan sus socios y los votantes progresistas. "No sé si se juega o no su sitio, pero su credibilidad igual un poco sí que se la juega, dependiendo de lo que diga y de lo que haga", ha declarado.

EL PRESIDENTE DEBE COMPROMETERSE A IR A LA COMISIÓN DE LA DANA

Aparte, ha avisado de que es "fundamental" para su formación que el presidente y varios ministros "debería comprometerse" a comparecer en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, cuando se aborde la fase sobre la reconstrucción de las zonas afectadas en Valencia.

Micó ha reseñado que está caro que la responsabilidad política en este temporal, con 228 muertos y casi un millón de personas afectadas, es "sola y exclivamente" del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, pero también ha afirmado que "todo el mundo tiene claro" que ante esta "catástrofe" Sánchez "tiene que responder a los valencianos" sobre qué medidas se van a adoptar en materia de urbanismo, transición ecológica e inversiones para que esto no vuelva a repetirse.

"No entiendo qué problema puede tener el PSOE en que el presidente comparezca y explique cómo se va a abordar la recuperación de las zonas afectadas. No hay ningún problema y para nosotras es esencial", ha resumido Micó.

"ABSOLUTO RESPETO" A SUMAR, PERO EN EL MIXTO TENDRÁN MÁS LIBERTAD

En cuanto a su salida de Sumar, ha recordado que el pasado lunes el Consell Nacional de Més Compromís acordó su paso al Mixto casi por unanimidad y que tienen claro que ese paso es necesario, una vez que el Ejecutivo no está cumpliendo con los acuerdos de investidura hacia la Comunidad Valenciana.

Concretamente, ha citado la falta de avances para corregir la "infrafinanciación" o la ampliación del puerto de Valencia o el aeropuerto de Alicante, que junto a la reconstrucción de la dana les lleva a la conclusión que desde el Mixto pueden potenciar la "fiscalización" al Gobierno.

En esta línea, ha subrayado que un "punto de inflexión" para dejar Sumar también ha sido la crisis por no poder registrar citación de Sánchez en la comisión de la dana, unido al caso de Cerdán porque una de sus señas de identidad de Compromís es ser la "alternativa a la derecha corrupta" y al bipartidismo.

La diputada ha enfatizado que tiene un "respeto absoluto" por todos los miembros de Sumar en el Congreso, que hacen una "magnífica labor" al igual que sus ministros, con los que van a seguir "encontrándose" porque su marcha del grupo "no significa que no tengan muchas cosas en común y que no trabajen conjuntamente en muchas cuestiones que son fundamentales".

Sin embargo, ha explicado que en ese espacio conviven grupos que forman parte del Ejecutivo y otros no, algo que es "difícil de encajar" en ocasiones y motiva "diferencias". Por ejemplo, ha subrayado que Compromís es un proyecto de "obediencia valenciana" y eso requiere "libertad e independencia" para poder defender sus intereses, convencidos de que eso lo garantiza estar en el Mixto dado que su formación no forma parte del Gobierno.