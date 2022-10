Aguirre avisa a Feijóo que la "coalición Frankenstein está "más unida que nunca" y le urge a dar la batalla de las ideas

Aconseja al PP darse cuenta de "la fortaleza de su enemigo" porque "no vale con esperar sentado el paso de su cadáver"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha advertido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la "coalición Frankenstein" está "más unida que nunca" y se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez va a utilizar el dinero que está entrando en las arcas del Estado por la inflación para "comprar votos sin disimulo". A su entender, hay que "ilusionar" a esa mayoría que espera un proyecto atractivo y eso sólo se consigue "dando la batalla de las ideas".

Así lo asegura en una tribuna de opinión en el digital 'The Objetive', donde avisa que al PP que tiene que "tomar conciencia de la fortaleza de su enemigo" y "darse cuenta de que no vale con esperar sentado el paso de su cadáver". "No uso la palabra adversario, porque la Frankenstein está unida por un cemento esencial, que es el odio a la derecha", enfatiza.

En un artículo bajo el título 'Señales de alarma para Feijóo', Aguirre considera que la "coalición Frankenstein" como la definió "brillantemente" Alfredo Pérez Rubalcaba ha demostrado desde que se fraguó "una solidez y una unidad verdaderamente notables".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid destaca que "las concesiones" de Sánchez a "socialistas, comunistas, independentistas, golpistas y filoterroristas" han hecho que "se encuentren encantados y felices con el balance de estos cuatro años". Y en el PSOE "no se mueve nadie" porque, a su juicio, "como dictaminó Alfonso Guerra, el que se mueve no sale en la foto, que, traducido a la lengua vulgar significa que se queda sin sueldo".

Por todo ello, ha insistido en que "la Frankenstein goza de muy buena salud y que los partidos que la componen están felices y contentos dentro". Por eso, prosigue, "todo hace sospechar que en las elecciones de diciembre del año próximo (digo diciembre porque es cuando toca, pero no sería de extrañar que Sánchez hiciera alguna jugarreta para retrasarlas, según le fuera en las encuestas) la coalición se va a presentar más unida, cohesionada y fuerte que nunca".

Ante la posibilidad de que los ciudadanos "se rebelen" en las urnas contra el actual Gobierno, ha resaltado que Sánchez "va a volcarse en los meses que faltan para poner en práctica todo tipo de medidas propagandísticas, demagógicas y populistas con las que doblegar la voluntad de los votantes".

Para ello, según Aguirre, cuenta además con "muchísimo dinero que está entrando en las arcas del Estado por culpa de la inflación" que "enriquece" al Gobierno de "forma desaforada". A su entender, va a usar ese dinero "para comprar votos sin disimulo ni reparo".

Aguirre cree que dependerá de PP y Vox que "Frankenstein se convierta en un mal sueño" y "no en una pesadilla que dure lustros". En el caso de Vox, Aguirre considera que "tiene que superar definitivamente la crisis que le provocó su decepcionante resultado en las elecciones andaluzas y la posterior desaparición" de Macarena Olona. Y el PP, prosigue, tiene que "tomar conciencia de la fortaleza de su enemigo".

ALERTA DE LAS ENCUESTAS

Aunque dice que "siempre" ha sido "muy escéptica" con las encuestas, advierte de que el hecho de que algunas --"y no sólo las de Tezanos"-- "empiecen a señalar una recuperación del PSOE y un estancamiento de la derecha debería encender todas las alarmas en el PP y en Vox".

"Porque, para ganar a Frankenstein, no va a bastar mirar cómo los españoles se enfurecen al ver que se hunde la economía de sus hogares y que etarras y golpistas acaban dictando la política de los 46 millones de españoles. No, hay que ilusionar a esa mayoría que espera un proyecto atractivo que oponer a la coalición que ahora manda en España. Eso, y lo siento por Feijóo al que no le gusta, sólo se consigue dando la batalla de las ideas a todas horas", afirma.

A su entender, hay que explicar que "todos los proyectos económicos, por supuesto, pero también ideológicos, culturales, educativos y legislativos del PP, buscan siempre la defensa de la libertad y de España". "Eso es dar la batalla de las ideas y si no se da, el porvenir se presenta más que oscuro", avisa.