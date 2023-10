Aguirre insiste en la abstención del PP en la investidura de Sánchez como "mal menor" pese a que "no gustó"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha deslizado que es partidaria del "mal menor" reafirmándose así en las declaraciones que ya lanzó mostrándose a favor de la abstención del PP ante una investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, pese a admitir que "no gustó" en las filas de los 'populares'.

"Me dicen que no se puede aceptar la teoría del mal menor y, sin embargo, yo soy bastante partidaria del mal menor", ha lanzado Aguirre pidiendo que "no la metan en líos" en declaraciones a los medios este lunes a su llegada al diálogo organizado por foro NEOS --dirigido por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja-- entre el director de El Debate, Bieito Rubido y el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Asimismo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho referencia a la multitudinaria manifestación contra la amnistía en Barcelona organizada por Societat Civil Catalana recalcado que la amnistía solamente se da "si se cambia el régimen". "Y no queremos que nos cambien el régimen democrático que tenemos y que tantas dificultades les costó a los constituyentes conseguir", ha apostillado.