La AJFV asegura que Justicia prevé crear en junio las 500 nuevas plazas de jueces

La portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria , Marien Ortega, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - AJFV

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha mostrado su satisfacción por la intención del Gobierno de aprobar "en junio" la creación de 500 plazas de jueces para reforzar especialmente los tribunales de instancia, además de otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.

Según ha asegurado la portavoz de la asociación, Marien Ortega, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha avanzado la "previsión de publicar el decreto de creación en el mes de junio" durante el encuentro que han mantenido este lunes.

Y ha advertido que estarán "pendientes" de que se cumplan "los tiempos marcados" por el Ministerio. También ha "celebrado" que el ministro les haya trasladado la "intención" de "convocar ese número aproximado de plazas en turno libre durante los próximos tres años".

Por último, han trasladado a Bolaños la "conveniencia de que se constituya la comisión de seguimiento de los Tribunales de Instancia" para "explorar" saber "dónde ha funcionado mejor la implantación" y "aportar soluciones" donde haya "más problemas", según ha explicado la portavoz.

En una nota de prensa difundida el pasado 26 de enero, Justicia anunció la mayor creación de plazas judiciales en un solo año" de la historia judicial española y aseguró que suponía "un hito más en la ambiciosa transformación impulsada", para un "servicio público más ágil, eficiente y cercano".

Una decisión que ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, según explicó el departamento de Bolaños, que introduce un "nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente" al eliminar los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico.

En esta línea, el Ministerio afirmó que el nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que poner en marcha un juzgado tradicional "costaba alrededor de 500.000 euros.