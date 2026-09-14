Albares aprecia la "reiterada voluntad" de Marruecos de readmitir a los migrantes que entraron en Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares- Eduardo Parra / Europa Press

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha apreciado la "reiterada voluntad" manifestada por Marruecos de readmitir a quienes entraron de forma irregular en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, al tiempo que ha recalcado la "determinación" del Gobierno de "llegar hasta las últimas consecuencias" respecto a estos sucesos.

En rueda de prensa en Andorra junto con su homóloga andorrana, Inma Tor, se ha pronunciado por primera vez respecto al extenso comunicado emitido la semana pasada por el Ministerio de Exteriores marroquí y que constituyó la primera valoración oficial de Rabat en relación con la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a Ceuta a finales de julio.

Preguntado sobre si sigue confiando en el reino alauí, Albares ha manifestado su deseo y el del Gobierno de "mantener buenas relaciones bilaterales con Marruecos, basadas en el respeto a nuestra soberanía, a la soberanía de nuestras instituciones, a nuestra integridad territorial y a los principios de la declaración del 7 de abril de 2022".

Respecto al comunicado, ha dicho que toma nota y aprecia "la reiterada voluntad", que también se plasmó en este documento, de "continuar readmitiendo a todas las personas que accedieron irregularmente a territorio español el pasado 30 de julio en Ceuta, de acuerdo evidentemente con nuestro ordenamiento jurídico vigente".

En concreto, el comunicado marroquí cuestionó el motivo por el que no se devuelve a los "migrantes ilegales" cuando hay un compromiso oficial de readmitirlos y sobre todo por qué "se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado insistentemente su retorno", además de reclamar que deje de señalarse su responsabilidad en lo ocurrido cuando no hay ninguna prueba de ello.

Asimismo, Albares también ha valorado la voluntad de Rabat de "adoptar todas las medidas necesarias que impidan que sucesos como este, que han sido dramáticos para los ceutíes, no vuelvan a repetirse", sin entrar a comentar otros aspectos del comunicado, que cargó las tintas contra el PP y en el que Marruecos dejó claro que no quiere servir de "chivo expiatorio" en la disputa política interna española.

Por último, el jefe de la diplomacia ha sostenido que "el Gobierno está demostrando toda su determinación para llegar hasta las últimas consecuencias de las investigaciones en curso sobre los sucesos que tuvieron lugar en la frontera de Ceuta, tanto en el desencadenamiento como en lo que fue su instrumentalización ese mismo día a través de la manipulación de la información y de la desinformación".