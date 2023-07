Albares carga contra Feijóo por las dudas del voto por correo y avisa de que el PP dejaría a España "marginada" en la UE

El ministro asegura que con el Gobierno actual a España se le escucha "desde Pekín hasta Washington"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha tachado de "bulo infame" las dudas que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sembrado alrededor del voto por correo en las próximas elecciones generales del 23 de julio y ha advertido que un Gobierno liderado por los 'populares' dejaría a España en la "periferia" y la "marginalidad" en Europa.

Durante un paseo matutino por el Rastro de Madrid acompañado por el secretario general del PSOE en la capital, Juan Lobato, el ministro se ha mostrado categórico defendiendo la "corrección" y la "limpieza" del proceso electoral en España.

Asimismo, ha ensalzado la labor de los trabajadores y trabajadoras de Correos. "Dan cada día lo mejor de sí mismos para que recibamos nuestras cartas y por supuesto el voto", ha subrayado. En este sentido y volviendo a las dudas del voto por correo del PP, Albares confía en que el próximo domingo los españoles "respondan a esos bulos y a esas insinuaciones completamente insidiosas, negativas y destructivas" para la democracia.

Aquí ha aprovechado para pedir el voto por el PSOE, que a su juicio presenta "propuestas de futuro" frente a un PP que, dice el ministro, no se ha oído "ni una sola" iniciativa. "No tenemos ni idea de cuál es su programa, probablemente porque no lo tiene", ha remachado.

DEFENSA DE LA CENTRALIDAD EN EUROPA

También ha tenido tiempo el ministro para analizar el proceso electoral en clave europea. En primer lugar, ha apuntado que se trata de unas elecciones "cruciales" por la presidencia española de la Unión Europea.

"Todos los ojos de Europa están centrados en estas elecciones en España. Se requiere el liderazgo español en Europa, un liderazgo que apuesta por mantener y consolidar los valores europeos de tolerancia, pluralismo y democracia", ha destacado el titular de Asuntos Exteriores.

Al hilo de este liderazgo español, Albares ha asegurado que el PSOE sería el partido que mantendría la "centralidad" en Europa, frente a un hipotético Gobierno de PP y Vox que situaría al país en la "periferia" y la "marginalidad" de lo que se entiende hoy por Unión Europea.

El ministro, además, ha insistido en defender la importancia de la perspectiva europea en estas elecciones, teniendo en cuenta que el Viejo Continente se enfrenta al "mayor desafío para su seguridad desde la Segunda Guerra Mundial con la agresión ilegal de Rusia a Ucrania" y, además, teniendo en cuenta que el 50% de las decisiones más importantes que afectan a los españoles se deciden en Bruselas.

"Necesitamos un Gobierno que comprenda que tenga socios y aliados en el mundo como es el Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho Albares, para aseverar a continuación que ahora la voz de España "se oye desde Pekín hasta Washington".

Sobre cómo están los ánimos en las filas socialistas de cara al próximo domingo, Albares ha asegurado que está "muy alto" y que el objetivo del partido en estos momentos pasa principalmente por explicar a la ciudadanía todo lo que ha hecho el Gobierno de coalición en la última Legislatura.