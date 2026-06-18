Albares celebra el Tratado de Amistad con Francia e insta al Senado a aprobarlo "sin impedimentos"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado y agradecido la ratificación del Tratado de Amistad con Francia, aprobado este jueves en el Pleno del Congreso y que ya habían suscrito ambos gobiernos en febrero de 2023.

En este sentido, a través de un mensaje en la red social 'X', Albares ha puesto el foco en los 300.000 españoles que viven en Francia y en los ciudadanos de los 60 municipios y cuatro Comunidades Autónomas que conforman frontera, expresando que "merecen" que el Senado lo apruebe "sin impedimentos".

El tratado, que ya fue derribado por PP y Vox hace un año, se remite ahora al Senado donde el PP cuenta con mayoría absoluta y previsiblemente volverá a ser rechazado. En este caso, deberá haber una votación definitiva en la Cámara Baja y ahí se necesitará mayoría absoluta (176 votos), con lo que el Gobierno volverá a necesitar el voto a favor de todos sus socios.

Finalmente el titular de Exteriores ha agradecido a las fuerzas políticas que han votado a favor del tratado que, a su juicio, refuerza las "excelentes" relaciones bilaterales y beneficiará a los ciudadanos españoles. "Es una excelente noticia para Europa", ha sentenciado.