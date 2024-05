Albares convoca al embajador argentino en España y no descarta medidas adicionales si no hay disculpa de Milei

Le recibirá él mismo en el Ministerio y le exigirá nuevamente "disculpas públicas" por lo que considera una injerencia en política interna



MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado esta mañana en la sede del Ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que el mandatario de su país, Javier Milei, exprese unas "disculpas públicas" tras acusar de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha explicado en una entrevista en La1, recogida por Europa Press, será él mismo quien reciba "personalmente" al embajador argentino, cuando lo normal es que en este tipo de casos sea otro alto cargo del Ministerio quien lo haga, y le exigirá "disculpas públicas".

"Esta misma mañana he convocado al embajador de Argentina (Javier Bosch) y le voy a trasladar la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei. Esperamos esas disculpas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no las hay", ha expresado el jefe de la diplomacia española, ha anunciado en una primera entrevista en la Cadena Ser.

"Es un hecho único en los presidentes que visitan España, y totalmente único en los presidentes de América Latina, que siempre en su primera visita solicitan encuentros con varias instituciones españolas" que Milei no lo hiciera en su primera visita a España, ha esgrimido en otra entrevista en Onda Cero.

A pesar de ello, se pusieron a su disposición todos los medios necesarios y "él respondió con este ataque frontal que, desde luego, no podemos permitir", ha añadido, insistiendo en la gravedad de que el ataque a las instituciones se produjera en la capital.

EL GOBIERNO ACTUARÁ EN CONSECUENCIA SI NO HAY DISCULPAS

Aunque en la entrevista en Cadena Ser ha dejado la puerta abierta a romper relaciones con Argentina si Milei no pide perdón por lo que ha considerado como un "ataque" y una "injerencia" en la política interna de España --"evidentemente nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas lo vamos a hacer", ha dicho--, en entrevistas posteriores se ha mostrado más conciliador.

"Nosotros esperamos y exigimos esas disculpas públicas y vamos a actuar en consecuencia según se vayan produciendo los hechos", ha recalcado. Preguntado expresamente si lo siguiente será la ruptura de relaciones con Argentina, el ministro ha indicado que no es algo que se anunciará "previamente" sino que actuará cuando tenga que hacerlo.

En Antena 3, Albares ha indicado que la embajadora española llegará hoy mismo a Madrid tras ser llamada a consultas y, preguntado expresamente sobre si España romperá relaciones si no hay una disculpa, ha apostado por "esperar acontecimientos". "Yo estoy en hacer, no en hacer que hago, y por lo tanto no estoy en cruces de declaraciones", ha remachado.

Por otra parte, Albares ha admitido que si las declaraciones de Milei se hubieran producido en Buenos Aires y no en Madrid durante el acto organizado por Vox "habría habido una reacción, por supuesto, pero tiene una gravedad excepcional que esto haya ocurrido en España, en la primera visita que realiza el presidente de Argentina, cuando además no ha solicitado ninguna entrevista ni ningún encuentro con ninguna institución española".

Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores tienen lugar un día después de que llamara a consultas 'sine die' a la embajadora de España en Argentina, lo que supone la retirada temporal de la representante española del país latinoamericano. Lo hizo en reacción a la referencia que Milei hizo de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de ser "corrupta".

Albares exigió ayer "disculpas" en una declaración institucional desde el Complejo de la Moncloa por parte del mandatario argentino, advirtiendo de que en caso de no producirse, tomará "todas las medidas" que considere oportunas para defender la "soberanía y dignidad" españolas.