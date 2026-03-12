Albares justifica el cese de la embajadora en Tel Aviv por las "injurias y calumnias" que llegan de Israel contra España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha justificado la decisión del Gobierno de cesar definitivamente a la embajadora en Tel Aviv a la falta de voluntad detectada por parte del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de mejorar la relación con España, ante las continuadas "injurias y calumnias" que siguen llegando de altos cargos israelíes.

El BOE publicó este miércoles el cese de la embajadora en Israel, Ana Sálomon, quien había sido llamada a consultas el pasado mes de septiembre en respuesta a las "calumniosas acusaciones hacia España y las "inaceptables medidas" contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego dictadas por el Ejecutivo de Netanyahu en respuesta al paquete de medidas para frenar el "genocidio" en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones en 'La 1' de 'TVE', recogidas por Europa Press, el ministro ha recordado que con esta decisión España sitúa su nivel de representación en el mismo nivel que lo tiene Israel desde "hace casi dos años" después de que entonces embajadora, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas por el reconocimiento de Palestina y desde entonces haya estado al frente una encargada de negocios. "Estamos exactamente al mismo nivel", ha subrayado.

Albares ha sostenido que "durante todo este tiempo España ha intentado mantener las mejores relaciones posibles a pesar de que hemos estado sistemáticamente recibiendo injurias y calumnias por parte de Israel hacia España y hacia el pueblo español".

En este sentido, ha denunciado que la semana pasada se volvieron a producir "de nuevo injurias y calumnias muy graves por parte de miembros del Gobierno de Israel hacia el Gobierno español".

Este mismo jueves, el Ministerio de Exteriores israelí ha publicado un mensaje en redes sociales en el que denuncia que Sánchez ha perdido "la brújula moral" y sostiene que los españoles deberían preguntarse por qué "Hamás y el régimen iraní son los principales miembros del club de fans" del presidente.

NO HAY "BUENA VOLUNTAD" POR PARTE DE ISRAEL

A juicio del ministro, "lo que ha quedado claro es que esa buena voluntad de España de mantener las mejores relaciones no ha sido correspondida ni diplomáticamente, aumentando el nivel de la representación de Israel en España, ni tampoco con una contención hacia las injurias y calumnias de Israel hacia el pueblo español".

Así las cosas, ha sostenido que "no tenía sentido continuar" con la situación en la que se encontraba Sálomon, llamada a consultas "desde hace seis meses 'sine die'" y por tanto se ha procedido a dejar al frente de la Embajada una encargada de negocios, "exactamente igual que tiene Israel aquí en Madrid".

Con todo, el ministro ha querido puntualizar que la Embajada en Tel Aviv "está plenamente operativa al servicio de la colonia española en Israel" al margen del cese de la embajadora.