Albares pide "ayuda" a PP y Vox para que catalán, euskera y gallego sean oficiales en la UE

ERC cuestiona que el Gobierno esté haciendo todo lo posible y Bildu pide un calendario claro



MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado la cooperación de todos los partidos políticos, y en particular a PP y Vox, para que intercedan ante sus socios europeos y ayuden a alcanzar el "objetivo común" de que catalán, euskera y gallego pasen a ser lenguas oficiales de la UE.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para explicar las prioridades de su departamento en esta legislatura, Albares ha dicho que además de "promover el uso y aprendizaje del español" en el mundo también se trabajará para promover el catalán, el euskera y el gallego "con el objetivo de enseñar en el mundo la diversidad y la riqueza lingüística y cultural de España".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para conseguir que las tres lenguas cooficiales pasen a formar parte del régimen lingüístico de la UE, tal y como se solicitó el pasado agosto y ha pedido a los diputados su respaldo.

"Les pido a todos los grupos políticos aquí presentes que me apoyen y que colaboren conmigo en esta tarea con sus recursos en sus respectivas familias políticas en el Parlamento Europeo y con los gobiernos europeos del Consejo de su signo político", les ha dicho.

En su opinión, debería ser un "objetivo común" e incluso, un "orgullo común", que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidas como lenguas oficiales de la UE, algo para lo que hace falta la unanimidad de los Veintisiete.

Respecto a esta cuestión, tanto el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, como el de ERC, Jordi Salvador, han pedido al ministro que especifique el "calendario" que maneja el Gobierno para que su petición se convierta en una realición.

En el caso del diputado de ERC, ha cuestionado que el Gobierno esté haciendo todo lo posible para alcanzar este objetivo. "A mí me extraña que una potencia como el Reino de España no haya conseguido en el siglo XXI, la oficialidad del catalán", una lengua que hablan más de 9 millones de personas, más de las que hablan otras lenguas como sueco, portugués o danés.

"No lo entiendo", ha insistido Salvador. "Creo que no habrán hecho todo lo suficiente para conseguir esa oficialidad", ha añadido. En su opinión, el Gobierno "compró sobre plano" y por tanto ha preguntado a Albares si "esto va a ser una realidad o no lo vamos a ver".

"NO VAMOS A CEJAR EN LOS ESFUERZOS"

El ministro no ha ofrecido plazos, pero sí ha asegurado que el Gobierno ha hecho y sigue haciendo todo lo que está en su mano. "No vamos a cejar en los esfuerzos para conseguir la oficialidad", ha recalcado, pidiendo en particular al PP, y también a Vox, su "ayuda" dado que en otros estados miembro gobiernan partidos de sus familias políticas.

"Hay gobiernos importantes con los que tienen relaciones intensas, incluso de amistad, (por eso) les pediría que se sumen a ese apoyo que les pedimos", ha insistido el ministro. "Necesitamos su ayuda", le ha dicho expresamente al portavoz del PP, Carlos Floriano, "al igual que la de Vox".

Por su parte, ha añadido, el Gobierno mantiene contactos "al más alto nivel con todos los gobiernos de la UE" y también con la presidencia belga de Consejo de la UE y está tratando de ofrecer una solución a cada una de las dudas que plantean sus socios, como la financiación de la inclusión de las tres lenguas en el reglamento.

El portavoz de Vox, Carlos Flores, no ha recogido el guante sino que ha aprovechado para poner de relieve que la oficialidad de catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones de euros que el Gobierno está dispuesto a asumir, "82 millones más que los destinados para la catástrofe humanitaria" en Gaza y para recordar al ministro que el valenciano también es lengua oficial.