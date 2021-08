Albares pide reflexionar sobre "contactos operativos" con los talibán para "continuar extrayendo" a colaboradores

Rechaza las críticas por "falta de comunicación" y reclama apoyo para lo que es, a su juicio, "un asunto de Estado"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido este viernes una "reflexión rápida y urgente" a la comunidad internacional sobre "contactos operativos" con los talibán que permitan "continuar extrayendo" a colaboradores afganos.

"Todos los países de la misión OTAN y la Unión Europea tenemos que continuar extrayendo a nuestros colaboradores afganos", ha señalado el ministro en declaraciones al 'Telediario' de TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha remarcado que la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) se ha convertido en el "corazón político y humanitario" de Europa.

Preguntado por contactos con los talibán, Albares ha pedido a la comunidad internacional "hacer una reflexión rápida y urgente", al tiempo que ha hecho hincapié en una "diferenciación". "Contactos políticos con los talibanes no se lo plantea nadie", ha dicho.

En este contexto, el titular de Asuntos Exteriores ha apuntado sobre "contactos operativos" con los insurgentes "si es necesario" y ante "aquellos que terminen controlando el aeropuerto y las fronteras". "Tenemos que analizar en el seno de la UE, OTAN y la comunidad internacional", ha subrayado.

Sobre si el Gobierno español y el resto de países han tardado en reaccionar en Afganistán, el ministro ha defendido que es "difícil saber y hacer futuribles cosas que ya pasaron". "Lo importante es lo qué vamos a hacer para adelante. El objetivo no cambia; es no dejar a nadie atrás. Defender los derechos humanos en Afganistán", ha aclarado Albares.

"Es una reflexión que tenemos que hacer conjuntamente. Cómo podemos seguir haciendo hoy lo mismo que hemos estando haciendo hasta ayer una vez el aeropuerto no ofrece las condiciones de seguridad para seguir en ese puente aéreo que estábamos llevando", ha insistido Albares, quien ha señalado que las condiciones son "más difíciles y complejas" pero que no se resigna a decir que ya "termina todo". "No podemos dejar nadie atrás", ha remachado.

"VÍAS ALTERNATIVAS"

En una entrevista posterior en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Albares ha explicado que "la vía del aeropuerto de Kabul" para evacuar a afganos se cierra "por el momento" y ha asegurado que "se estudiarán vías alternativas" en esta "segunda fase". El ministro ha insistido en que el Gobierno español no va a negociar con los talibanes, pero si "contactos operativos" para que "entre ayuda humanitaria o se puedan abrir las fronteras".

Respecto a las críticas de la oposición por "falta de comunicación" con las evacuaciones de Afganistán, el titular de Asuntos Exteriores ha recordado que el 2 de agosto tuvo un primer contacto con los portavoces de Exteriores de todos los grupos "para explicar el dispositivo" y también con los portavoces parlamentarios de los partidos.

"Voy con el espíritu de dar explicaciones, de ser transparente y de recabar el apoyo para lo que no es una política de Gobierno o de partido, sino un asunto de Estado", ha explicado Albares.

