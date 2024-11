Albares rechaza romper relaciones con Israel como exige Podemos: "no lo piden ni los palestinos"

El PP denuncia que la postura del Gobierno ha dejado a "España fuera de juego" y que el reconocimiento de Palestina es "un fracaso"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha rechazado tajantemente romper relaciones con Israel como exige Podemos para mantener su apoyo al Gobierno, esgrimiendo que es algo que no piden ni palestinos ni árabes, al tiempo que ha reiterado nuevamente que no se venden armas a Israel desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Así se ha pronunciado después de que los socios de Gobierno y parlamentarios hayan exigido la ruptura de relaciones y el embargo de armas a Israel durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar de la situación en Oriente Próximo y pese a que en su intervención inicial ya ha dejado claro que "España ni vende ni autoriza el tránsito de armas que tengan por destino final a Israel".

El portavoz de Sumar, Agustín Santos, ha sostenido que "no basta con asegurar que no hay más compraventa de armas desde el 7 de octubre o que no se permiten las escalas de barcos cargados de armas para Israel" y ha pedido "decretar un embargo político completo de armas".

A su vez, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha emplazado a Albares a que deje de repetir "como un mantra que España no compra armas a Israel desde el 7 de octubre" y "muestre un solo documento oficial que prohíba esas transacciones".

Según el diputado 'morado', no lo puede hacer "porque no lo hay". "Un embargo de armas requiere establecer unas condiciones, qué material está incluido (...) y un proyecto sancionador, lo cual ayuda a garantizar el cumplimiento" pero "el Gobierno de España sencillamente no lo tiene".

Además, Sánchez Serna ha denunciado que España es "punto caliente" en el tránsito de armas hacia Israel por la escala de barcos en puertos españoles y ha afeado al Gobierno que está incumpliendo la legislación el materia al permitirlo.

PODEMOS RECLAMA IR MÁS ALLÁ

"A nosotros esto ya no nos va a servir por más tiempo. Si quieren seguir teniendo el apoyo de Podemos en esta legislatura, van a tener que empezar a adoptar medidas valientes contra Israel", ha reclamado, emplazando "para empezar a romper relaciones diplomáticas y comerciales y declarar un embargo de armas".

"Cuando ustedes hablan de romper relaciones con Israel", le ha dicho Albares al diputado de Podemos, "no lo piden los palestinos, no lo piden ni tan siquiera los países árabes". "No intentemos ser más palestinos que los propios palestinos, más árabes que los propios árabes", ha emplazado a los de Ione Belarra.

Además, les ha planteado un "paralelismo": "Ustedes no vienen aquí a pedirme que rompa relaciones con Rusia, nunca lo han hecho, y a mí me parece bien, lo comparto". "Por eso tenemos un embajador en Moscú y un embajador ruso aquí, porque un día llegará la paz y tendrán que ser parte de la solución" igual que ocurre con Israel si se quiere aplicar la solución de los dos Estados, ha puntualizado.

En cuanto al embargo de armas, el jefe de la diplomacia ha repetido una vez más el Gobierno no autoriza la venta de armas y monitoriza las licencias anteriores al 7 de octubre para que no se produzcan. "No autorizamos ni autorizaremos escalas con barcos que tengan destino final a Israel con cargamento de armas", ha rematado.

Por su parte, el portavoz de Bildu, Oskar Matute, ha pedido al ministro "la misma claridad" al condenar los "bombardeos sistemáticos en Gaza" que cuando condena las acciones de Hamás y Hezbolá y diga que son obra de Israel. "No tengo ningún problema en señalarlo: hemos condenado y condenamos los bombardeos israelíes sobre población civil", le ha replicado Albares.

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Desde la oposición se ha criticado la posición del Gobierno. El portavoz del PP, Carlos Floriano, ha sostenido que "en este conflicto internacional, la responsabilidad y la torpeza política y diplomática del Gobierno nos ha dejado fuera de juego".

A juicio del diputado del PP, "el reconocimiento del Estado palestino ha sido un rotundo fracaso" y España ha perdido su "reconocida capacidad de influencia" en Oriente Próximo. En Israel, ha incidido, "no nos quieren ni ver porque entienden que el Gobierno ha tomado partido en contra de todo el pueblo israelí".

Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Flores, ha pedido a Albares, de quien ha dicho que aunque es "un ministro de perfil bajo y escaso de ideas" no le considera "un kamikaze", que no ceda a la exigencia de Podemos porque "además de afectar a nuestra imagen internacional, no contribuiría en nada a la solución del conflicto".

"Pero no descarto que sienta usted la tentación de contentar a la señora Belarra y a su alegre muchachada con una serie de concesiones que a la postre acabarán siendo tan letales como lo que le están pidiendo", ha admitido, pidiendo entre otras cosas que no se cumpla con la orden de arresto contra Netanyahu y "una posición más valiente" frente a Irán.