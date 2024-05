Albares responde al PP que no le pide que no haga oposición y que solo espera "lo mismo que Zapatero hizo con Aznar"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respondido al PP que no le está pidiendo que no haga oposición tras las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre la esposa de Pedro Sánchez. En cambio, espera que haga "lo mismo que hizo" en 2007 el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el expresidente venezolano Hugo Chávez, tras criticar este a su predecesor, José María Aznar.

"No le pido al Partido Popular que no haga oposición al Gobierno. Le pido que defienda las instituciones españolas, la dignidad y la soberanía de España", ha expresado el jefe de la diplomacia española en una entrevista en Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, respondiendo a la formación de Alberto Núñez Feijóo, que aseguró el domingo tras la crisis diplomática abierta contra Argentina que su labor es "hacer oposición al presidente de España, no al argentino".

Albares ha lamentado la reacción del PP ante lo que considera como "una injerencia en asuntos internos flagrante" por parte de Milei, que calificó de "corrupta" a la esposa del presidente del Gobierno. En una entrevista a Antena 3, recogida por Europa Press, ha indicado que los 'populares' deberían defender las instituciones españolas y hacer "lo mismo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero" defendiendo al expresidente Aznar "de los ataques de Hugo Chávez".

En este sentido, ha recordado al PP que "hay momentos para ser oposición" y "momentos para ser España", y que tras las declaraciones de Milei del domingo era el momento para ser un partido de Estado. Además, ha criticado que tras contactar ayer con el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, se enteró de su respuesta "a través de Twitter".

Después de exigir disculpas a Vox y a Santiago Abascal por haber "jaleado y aplaudido ese ataque a nuestras instituciones", el ministro de Exteriores ha acusado al PP de mentir por decir que el Gobierno no les contactó en anteriores ocasiones como con la posición sobre el Sáhara, el reconocimiento de Palestina o las relaciones con Argelia.

"Es falso y evidentemente es públicamente falso. Yo he llamado al PP y al resto de los portavoces parlamentarios en muchas rondas de llamadas exactamente, igual que hice ayer", ha asegurado Albares, recordando que hace tan solo unos días habló con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, para trasladarle los avances que había en relación con Gibraltar.

Las declaraciones de Albares tienen lugar un día después de que llamara a consultas 'sine die' a la embajadora de España en Argentina, lo que supone la retirada temporal de la representante española del país latinoamericano. Lo hizo en reacción a la referencia que Milei hizo de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de ser "corrupta".

Tras llamar a consultas a la embajadora de España en Argentina, el PP respondió al Gobierno que su labor "es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina", y le acusó de pretender "que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno".