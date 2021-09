Albares se reúne este martes con el emir de Qatar para continuar la evacuación de colaboradores afganos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se va a reunir este martes con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, para que el país asiático colabore en la evacuación de colaboradores españoles de Afganistán.

En una entrevista en RNE desde Doha, recogida por Europa Press, Albares ha señalado que Qatar y Paquistán, donde estuvo de visita oficial la semana pasada, son los países fundamentales que tienen conocimiento e influencia en el régimen talibán, que tiene el control de Afganistán después de la salida de las tropas internacionales a finales de agosto.

El objetivo, según ha asegurado el ministro, es que los colaboradores puedan salir libremente de Afganistán, que la ayuda humanitaria destinada a este país por la comunidad internacional pueda llegar sobre el terreno y que se respeten los derechos humanos, en especial los de mujeres y niñas, que en estos momentos están "amenazados".

Este lunes se celebró una conferencia de donantes para Afganistán en Ginebra que concluyó con compromisos superiores a los 1.000 millones de dólares, de los cuales España aportó 20 millones, según ha indicado.

EVITAR UNA CRISIS DE REFUGIADOS REGIONAL

Albares ha explicado que los viajes tanto a Qatar como a Paquistán se deben a que ambos países tienen "interlocución" y capacidad de influencia en los talibán y "saben cómo funcionan" por lo que pueden trasladar mensajes. Así, ha lamentado que los primeros pasos de los talibanes no son "esperanzadores" porque el nuevo gobierno no ha sido "inclusivo" al no haber ninguna figura el Ejecutivo anterior ni tampoco mujeres.

"Los talibanes no han cambiado tanto, pero no tiramos la toalla de que puedan pasar esos mensajes y se respeten los derechos humanos" para que los colaboradores de España puedan ser evacuados y para evitar "una crisis de refugiados en la región y que la crisis afgana escale a una crisis "regional".

Además, el ministro ha asegurado que si el aeropuerto de Kabul vuelve a funcionar, ya aterrizan vuelos de la compañía Qatar Airways, esa volverá a ser la vía "prioritaria" para continuar con la evacuación, aunque por el momento se están buscando otras vías de salida del país. Albares ha recordado que mientras el aeropuerto funcionó España sacó de esa manera a "2.206 personas" y "no se escatimaron medios y esfuerzos" para sacar a todos los posibles.

Albares ha afirmado que el hecho de que haya sido recibido con rapidez y "al más alto nivel", por el emir y también por el ministro de Exteriores, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, es la prueba de que van a tener garantías de que Qatar prestará a España "toda la ayuda posible" para evacuar, al igual que hizo Paquistán. Sin embargo, tal como ha recordado, el control sobre el terreno lo ejercen los talibán.

CONTACTOS "OPERATIVOS" CON LOS TALIBÁN

Así, ha afirmado que ni Qatar ni Paquistán han exigido "nada" y que son los primeros interesados en que la ayuda humanitaria llegue y que el conflicto afgano no "desborde". El ministro ha indicado que lo único que han pedido ambos países es que se juzgue a los talibán por sus actos aunque los primeros pasos "no son esperanzadores".

Respecto a los talibán, ha reiterado que no existe "ninguna intención" de tener contactos políticos ni de reconocer su gobierno, ni por parte de España, ni de la Unión Europea, ni tampoco de "ningún miembro de la OTAN". Por el contrario, sí puede haber "contactos operativos" para favorecer la evacuación, la llegada de ayuda humanitaria y el respeto a los derechos humanos.

Por otro lado Albares ha pedido no ser "derrotistas" a la hora de hacer balance de la misión en Afganistán y ha defendido que en la región donde estuvo España durante 20 años, aumentó la tasa de alfabetización de las niñas, "que era cero", se construyeron "cuatro escuelas", además de "cientos de kilómetros" de carreteras y los estándares de vida "aumentaron. A su juicio, la principal lección que se debe sacar es que para construir una sociedad no es suficiente crear una fuerza militar.

Al ser preguntado por si Estados Unidos van a activar la base de Morón para continuar con las evacuaciones de sus colaboradores o como hasta ahora, será suficiente con la de Rota, Albares ha dicho que si tuvieran que hacerlo "podrían" pero su impresión es que no será necesario.

Finalmente Albares ha señalado que aprovechará su visita a Qatar para hacer "diplomacia económica" y reunirse con empresas españolas, con el fondo de inversiones catarí y con el presidente de los empresarios cataríes, ya que este país es considerado un actor "fundamental" en las inversiones mundiales.