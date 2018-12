Albert Rivera dice que en la izquierda y la derecha no hay "enemigos", sino "compatriotas"

Publicado 06/12/2018 11:38:59 CET

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha apostado este jueves por dejar el "guerracivilismo" entre la izquierda, la derecha y el centro y promover la unión en torno a los "valores constitucionales", recordando que los políticos que elaboraron la Carta Magna en 1978 "se dieron la mano a pesar de ser muy distintos". Así, ha apuntado que él desde el centro no ve "enemigos" ni en la izquierda ni en la derecha, sino sólo "compatriotas".

"No es momento de guerracivilismos, de rojos y azules, de confrontación; es momento de suma, de volver a unir a los españoles" en "un proyecto común español", ha declarado en el Congreso durante el acto de celebración del cuadragésimo aniversario de la Constitución.

Rivera ha instado a todos los políticos a "mirar al futuro" y no "pelearse por el pasado", y ha defendido que los españoles no son "buenos o malos" en función de dónde se ubican en el espectro ideológico. "Yo no veo enemigos en los que son de izquierdas o de derechas siendo yo de centro, veo compatriotas que pueden pensar distinto pero tenemos que darnos la mano en los asuntos importantes para España", ha subrayado.

En cuanto a la reforma de la Constitución, el presidente de Cs ha señalado que en estos momentos "no hay un consenso como el del 78" y que para que lo hubiera, el PSOE tendría que posicionarse como un partido "constitucionalista" junto al PP y a la formación naranja.

