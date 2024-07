El alcalde de Bildu de Pamplona no se cierra a recibir a los pamploneses de la selección española

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, no se ha cerrado a realizar una recepción institucional a los jugadores pamploneses de la selección española, Nico Williams y Mikel Merino, tras ganar la Eurocopa, pero ha pedido "unos días de descanso" tras la celebración de los Sanfermines.

Preguntado por esta cuestión, que ha sido solicitada este lunes por UPN, Asiron ha recordado que el 9 de julio "todavía no sabíamos si la selección iba a pasar a la final" y, entre ese día y el 14, "con una ciudad que ya está tensionada al máximo, en fin de semana, hemos tenido que incorporar un evento más masivo, que ha sido muy complicado", en referencia a la instalación de una pantalla gigante en la plaza Yamaguchi para el seguimiento de la final de la Eurocopa.

Así, ha puesto en valor la organización de "un evento que ha podido ser seguido por quien ha querido, sin interrumpir la programación de San Fermín", que ha supuesto "hacer malabares o equilibrios sobre la cuerda floja" y que ha sido "un éxito desde todos los puntos de vista".

"Yo entiendo que UPN, en su afán por atropellar, quiere también ahora atropellarnos", ha afirmado el alcalde, que ha añadido que "en este tema, tiempo habrá, acabamos de terminar San Fermín". Al respecto, ha indicado que "yo desde luego necesito ahora unos días de descanso, y me los voy a tomar con mi familia y con tranquilidad".

"Tiempo tendremos para hablar de estas y de otras cuestiones, también de valorar los Sanfermines en pleno, en comisiones y dentro de lo que es el Ayuntamiento entre los grupos municipales. Pero tranquilidad", ha solicitado.

Joseba Asiron ha insistido en que "no me cierro a ninguna posibilidad, lo que digo es que acabamos de terminar el momento más tenso y más duro del año desde el punto de vista organizativo" y se ha ofrecido a los seguidores de la Selección, "a petición, entre otros, de UPN" una pantalla gigante para seguir la final. "Ahora necesitamos descansar. A lo mejor ellos no están cansados. Este alcalde, desde luego, sí. Ya llegará el momento. No nos cerramos a nada", ha reiterado.