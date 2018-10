El alcalde de San Sebastián califica de "incompresible" el recurso de la CNMC a la ordenanza de los pisos turísticos

Publicado 08/10/2018 12:24:29 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha señalado que que el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la ordenanza de la ciudad que regula las viviendas de uso turístico, alegando que dificulta el libre mercado, es "incomprensible" ya que no se trata de "un producto cualquiera" sino de un bien que tiene un "fin social".

Durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid, el alcalde ha sido tajante al afirmar que defenderá la autonomía local para poder ordenar lo que ocurre en la ciudad, y ha recalcado que ordenarán esta actividad siguiendo criterios urbanísticos.

En este sentido, ha añadido que el plan del Gobierno de abrir la puerta a que las comunidades de vecinos puedan decidir si quieren o no vivienda turística en el edificio, y que pasaría por una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, no es suficiente porque a veces "la convivencia vecinal es muy frágil" y no puede quedar "la pelota sólo en ellos".

Según han constatado desde le ayuntamiento donostiarra, las viviendas de uso turístico se concentran en determinadas zonas, y eso "provoca molestias y conflictos". A esto, ha añadido que genera un alza del precio de la vivienda y hace más complicado el acceder al alquiler de las mismas.

Por este motivo, Goia ha explicado que han limitado la expansión de este tipo de alojamiento, declarando por ejemplo "zona saturada" la parte vieja de San Sebastián para que no pueda haber más vivienda turística de la ya existente.

No obstante, ha recordado que el turismo supone el 13 por ciento del PIB de la ciudad y que las viviendas de uso turístico (VUT) son una realidad que se suma al auge de establecimientos hoteleros que desde el fin de la violencia de ETA se han generado.

Así, Goia ha señalado que el objetivo del ayuntamiento es que ese turismo se integre bien en la ciudad para evitar incidentes de turismofobia como los vividos en 2017. Sobre esto, ha precisado que debe diseñarse un modelo turístico basado en la sostenibilidad, huyendo de la masificación y alejando la posibilidad de que determinadas zonas se transformen en "parques temáticos".