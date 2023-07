Alcaldesa Vitoria (PSE) dice que no tuvo conocimiento de la protesta de alcaldes contra sentencia TC sobre el euskera

VITORIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria (PSE), ha asegurado que "no tenía conocimiento" de la concentración que cerca de un centenar de alcaldes, concejales y representantes del mundo del euskera realizaron este jueves ante el Palacio de Justicia de Bilbao, para denunciar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el uso y utilización del euskera en los ayuntamientos vascos.

Etxebarria ha explicado que desconocía dicha convocatoria este viernes, a preguntas de los medios de comunicación, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Gobierno Local.

"No tenía conocimiento de esta convocatoria. En principio, he visto que solo había alcaldes de EH Bildu y el PNV. No sé si todo el mundo fue convocado, yo por lo menos no tenía conocimiento", ha respondido la máxima edil gasteiztarra, quien ha eludido hacer cualquier valoración "de una sentencia" judicial.

Alcaldes vascos y representantes del ámbito del euskera recriminaron en la protesta que la "grave" resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley Municipal vasca es "un obstáculo" al proceso de normalización del euskera y que "desprecia" tanto a esta lengua como a los ciudadanos.

La concentración se desarrolló a las puertas de la sede del Tribunal Superior de la Justicia del País Vasco en la capital vizcaína, donde leyeron una declaración, en la que expresaron su "grave preocupación" por la resolución del TC que declara inconstitucional el apartado segundo del artículo 6 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.