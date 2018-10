Alcorcón.-El Consejo de la Juventud llama a la "tranquilidad" en una comparecencia a la que no asistieron PP e IU

Actualizado 26/01/2007 15:32:10 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Juventud de España (CJE), Mario Esteban Ruiz, hizo hoy un llamamiento "a la calma y a la tranquilidad" en Alcorcón, en una rueda de prensa a la que no acudieron las juventudes del Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU).

Los que sí acudieron a la reunión fueron el secretario general de Juventudes Socialistas de España, Herick Campos, y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, aunque estos no realizaron ninguna declaración.

Esteban Ruiz hizo un llamamiento a las instituciones públicas, a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación, y , en especial, a los jóvenes de Alcorcón para que se tomen las medidas necesarias para que se "garantice un clima de tranquilidad y convivencia entre los vecinos de la localidad".

Asimismo, dijo que su organización pretende fomentar aquellas iniciativas de los jóvenes que creen un clima de convivencia pacífica y contribuyan a erradicar a aquellos "grupos violentos y racistas que pretenden aprovechar los hechos acaecidos para fomentar la xenofobia en la localidad".

JÓVENES COMPROMETIDOS

"Como jóvenes comprometidos, no podemos dejar que se asocie a las juventudes, ni españolas ni de la Comunidad de Madrid, con el racismo y con la intolerancia", agregó.

"No podrán permitir que el hecho diferencial de ser extranjeros genere exclusión, ya que como jóvenes tenemos todos los mismos problemas". Por su parte, Ibarra, indicó que no se sumarán a ninguna de las manifestaciones que no tengan autorización, para que no se produzcan altercados.

Según Ibarra, existen grupos en Alcorcón que tienen intereses en que, en el fin de semana, se registren actos violentos. "Es importante que aunemos los esfuerzos para que la violencias no se imponga el fin de semana", indicó.

El presidente del Consejo de Juventud dijo que su organización viene señalando que, en la Comunidad de Madrid y en muchos otros lugares de España, existen grupos de jóvenes violentos que suponen un problema, no sólo en Alcorcón, sino en toda la región. Asimismo, Ibarra pidió que no se hiciera daño a la imagen de Alcorcón.

Respecto a la ausencia del Partido Popular y de Izquierda Unidad en la rueda de prensa, en la que los grupos juveniles pretendían denunciar los hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana, explicó que la respuesta de estas dos organizaciones "es favorable", aunque, en el último momento, no hayan decidido participar. "Ellos lo que tengan que explicar porqué no han acudido", concluyó.