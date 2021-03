Almeida afea al PSOE que se embarcara "en desestabilizar tres gobiernos autonómicos"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este lunes al PSOE que se haya embarcado "en desestabilizar tres gobiernos autonómicos" que son el de la Región de Murcia, Castilla y León y el de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha expuesto durante su visita al parque de la Cuña Verde de O'Donnell, desde donde ha reprochado que "nadie ha hablado del PSOE ni de Moncloa" cuando "todo lo que ha pasado es producto de una negociación con Moncloa".

"Es el PSOE quien presenta mociones de censura y por tanto la reflexión es por qué aquí nadie habla, cómo es posible que se hayan embarcado en la desestabilización de gobiernos regionales abocados a una situación de inestabilidad", ha lamentado.

Coincidiendo con el debate de la moción de censura en Castilla y León, el también regidor capitalino ha apuntado que "no es el momento de baja política, sino de arrimar el hombro" y que "si el PSOE no hubiera presentado tres mociones de censura no se produciría la situación de inestabilidad".