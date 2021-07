Almeida niega que Abascal sea 'persona non grata' y afea "señalamientos" porque "no contribuyen al debate político"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este martes que el líder de Vox, Santiago Abascal, sea 'persona non grata', así como ha afeado "los señalamientos" porque "no contribuyen al debate político".

"No, Abascal no es una 'persona non grata'", ha aseverado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. Entiende el regidor madrileño que "este tipo de señalamientos excede la discrepancia en política".

"Una cosa es que uno no comparta una actitud, o unas declaraciones y otra declarar a alguien 'persona non grata'. Creo que ese señalamiento no cabe en la política por mucho que se puedan expresar situaciones diferentes", ha explicado a renglón seguido.

Para Almeida, el interés de PP y Vox es "España, los españoles", y en ello se deben fijar. Ha reiterado que el PP no tiene que fijarse "ni en izquierda, ni en derecha, y sí en los españoles". "Nuestro adversario es el presidente del Gobierno porque sus políticas no son adecuadas a lo que sucede en España", ha concluido.