Almeida niega "enfrentamiento de modelo" entre Ayuso y Moreno porque "coinciden en resolver problemas de los ciudadanos"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este miércoles que exista un "enfrentamiento de modelo" entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el ganador de las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, porque ambos "coinciden en resolver los problemas concretos de los ciudadanos".

Se ha referido a ambos como "grandísimos activos" del Partido Popular, y cree que los dos contribuyen a "la búsqueda de las mayorías suficientes para restaurar la convivencia en España" ante "el momento más complicado desde el punto de vista institucional, económico y social".

Ante los medios de comunicación, a las puertas de Ifema Madrid, ha indicado que "el PP es el único que es capaz de aglutinar a una amplísima mayoría de ciudadanos guiados por el sentido común y la sensatez" por lo que considera que "la clave no es tanto la moderación o no, que es importante, sino que la entienden como resolver los problemas concretos de los ciudadanos".

"Ese es el modelo de Isabel Díaz Ayuso y de Juanma Moreno. Han coincidido en lo más importante, y es que una amplísima mayoría de ciudadanos se han articulado en torno a su proyecto. Pretender que son modelos contradictorios no es acertado. No entendemos moderación como equidistancia, pero sí como transversalidad", ha explicado a continuación.

Requerido por la situación actual de su socio de Gobierno, Ciudadanos, Almeida ha indicado que "lo que toca es un respeto total hacia Cs" porque "no pasan una situación fácil, y ellos ya han dicho que abrirán un periodo de reflexión". "No me toca hablar de Cs en estos momentos, sino agradecer su gestión en el Ayuntamiento, su cooperación y serán ellos los que tengan que hacer la reflexión", ha finalizado.



