Almeida recomienda al Gobierno que "haga bien" los indultos porque Fiscalía y Supremo pueden "informar en contra"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado este martes al Gobierno de la Nación que "haga bien" la tramitación de los indultos a los líderes del 'procés', ya que tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo pueden "informar en contra".

"Hago una advertencia al Gobierno, que lo haga bien, que todos sabemos que la Fiscalía y el Supremo pueden informar en contra de los indultos", ha lanzado ante la prensa desde el Palacio de Cibeles, donde ha explicado que los indultos "tienen un contenido reglado y debe ser objeto de motivación".

Martínez-Almeida considera que con estos posibles indultos "no se va a resolver ninguno de los problemas de Cataluña" y ve "curioso que el Gobierno diga que se naturalice el recurso de quienes no se arrepienten". "Imaginemos cualquier delincuente por cualquier delito, ya sea un asesinato o un robo, y dice, aunque me indultes, lo acepto, lo reivindico, y cuando salga lo volveré a hacer", ha ejemplificado.

Sobre la posibilidad de recurrir estos indultos, Almeida ha señalado que es una posibilidad que "está más que encima de la mesa", y ha advertido de que "si no se cumplen los requisitos legales", podrán acudir.



