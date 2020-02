Alonso solo conocía "por los medios" el pacto con Cs y no fue a Génova para cerrarlo porque le avisaron a media noche

Actualizado 21/02/2020 15:23:47 CET

El líder del PP vasco respondió que él no había negociado ningún acuerdo y que solo lo conocía por los medios de comunicación

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, no ha asistido este viernes a una cita en Génova para cerrar un acuerdo para concurrir a las elecciones de Euskadi del 5 de abril con Ciudadanos, que "solo conocía por los medios de comunicación", ya que recibió a media noche un mensaje de WhatsApp para que asistiera al encuentro, y ya transmitió la imposibilidad de asistir, según han informado a Europa Press fuentes de los populares vascos.

Fue la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, la que le envió el mensaje a las doce de la noche para que estuviera a las 11.00 horas en Madrid, y él contestó que no podía desplazarse hasta allí. También transmitió que no conocía el contenido del acuerdo que se iba a firmar, que él no lo había negociado y lo que sabía era a través de Ciudadanos y de los medios de comunicación.

De esta forma, se refirió a la comparecencia de ayer del secretario de Acción Institucional de la Gestora de Cs, José María Espejo-Saavedra, que anunció que su partido había pactado con el PP ocupar el segundo puesto de las listas por Álava y Vizcaya en el marco de la coalición con el PP para concurrir juntos a los comicios al Parlamento vasco. De esta forma, la formación naranja se garantizaba "al menos" dos puestos de salida en las candidaturas.

Ante las informaciones que se han publicado sobre que Alfonso Alonso no ha acudido a la cita en Madrid para rubricar el acuerdo y se encuentra "desparecido", el PP vasco ha asegurado que el presidente de los populares vascos tiene "el teléfono abierto" y está localizable.

"INASUMIBLE"

El PP vasco ya calificó este jueves por la tarde de "inasumible" el pacto alcanzado entre Ciudadanos y el PP nacional, por el que se cedía el segundo puesto en las listas por Bizkaia y Álava a las elecciones autonómicas de Euskadi del 5 de abril dentro de una coalición electoral.

A través de Twitter, el Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca recordó que la concesión de estas posiciones en las candidaturas "no guarda relación con la realidad de cada partido", ya que Cs no obtuvo ningún representante, ni en las pasados comicios de 2016 en Euskadi ni en las elecciones generales de 20 de noviembre de 2019. Tampoco tiene representantes en ningún ayuntamiento. El PP de Euskadi tiene, en la actualidad, nueve parlamentarios, once junteros, 55 concejales, y una diputada en el Congreso.

SILENCIO DE 'GÉNOVA'

Ante la polémica creada, y después de que se haya conocido la no asistencia de Alonso a esta reunión, fuentes de la dirección nacional del PP han guardado silencio y han rehusado realizar ningún comentario.

Anoche, a raíz del malestar expresado por el PP vasco tildando de "inasumible" el pacto cerrado con Cs, desde 'Génova' llamaron a la calma e intentaron quitar hierro al cruce de reproches asegurando que están en plena negociación.

Además, esas mismas fuentes sostenían este jueves que el pacto entre PP y Cs no corría peligro y que seguían adelante con esta coalición electoral, cuyo plazo para registrarla termina a medianoche de este viernes.