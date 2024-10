Álvarez de Toledo acusa a Bolaños de cometer un "crimen moral" por la "iniquidad" de la rebaja de penas a etarras

El ministro recuerda el "éxito" que supuso que "ETA dejara de matar en España hace 13 años"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado este miércoles al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de cometer un "crimen político, jurídico y moral" por la "iniquidad" de la modificación legal de la que se podrían beneficiar 44 etarras, a lo que éste ha respondido esgrimiendo el "éxito" que supuso "que ETA dejara de matar en España hace 13 años".

"¿Considera usted un fracaso personal que su ley de antecedentes penales beneficie a terroristas de ETA? Debería", ha dicho la diputada 'popular' durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Álvarez de Toledo ha subrayado que dicha reforma legal favorecerá, entre otros, a etarras que participaron en atentados contra "sus propios compañeros" socialistas, entre los que ha mencionado a Fernando Múgica e Isaías Carrasco.

Así, aunque ha vuelto a reconocer que el PP cometió un "gravísimo error" al no detectar la polémica enmienda, ha asegurado que Bolaños "cometió un crimen, un crimen político, jurídico y moral". "Del que no se arrepiente y que no piensa corregir siendo el único que puede", ha aseverado.

"(Arnaldo) Otegi ordenó presos por presupuestos y usted obedeció. Maquinó en secreto con el señor (Enrique) Santiago, ex abogado de las terroristas FARC, con quién si no, y colaron una enmienda aviesa. (Fernando Grande) Marlaska mintió a las víctimas y usted, a todos", ha denunciado.

Con todo, se ha dirigido a Bolaños como "responsable directo de esa iniquidad" para exigirle que "retire la ley". "Basta con su firma", ha enfatizado Álvarez de Toledo.

El ministro ha replicado indicando que iba a "hablar de éxitos, no del Gobierno" sino "éxitos colectivos de nuestro país". "¿A usted le parece un éxito o un fracaso que ETA dejara de matar en España hace 13 años? Porque fue un éxito para la sociedad española y un fracaso para el terror y para los que todavía hoy se empeñan en seguir hablando de ETA", ha contestado.

Bolaños ha planteado igualmente si a Álvarez de Toledo "le parece un éxito o un fracaso que hoy en Cataluña haya normalidad política, institucional y social". "Porque a mí me parece un éxito de los que apostamos por la convivencia y un fracaso de los nostálgicos del 'procés', como es usted", ha añadido.

Por último, ha querido saber si a la diputada del PP "le parece un éxito o un fracaso que se hable hoy de financiación en Cataluña". "Porque a mí me parece un éxito del Partido Popular y del señor Feijóo del año 2012 y del año 2016. Y, sin embargo, me parece un fracaso del Partido Popular de hoy. En esto también han cambiado ustedes de opinión", ha recalcado.

"PEINADO PEDALEA SOBRE SEGURO"

Álvarez de Toledo se ha referido también a lo que considera otros "fracasos personales" de Bolaños. "¿Considera un fracaso personal que el Supremo no le permite amnistiar a políticos corruptos? Entiendo que sí", ha manifestado.

Al hilo, ha expuesto que, si bien el Gobierno considera que "la amnistía es impecable, perfecta, inexpugnable", "la semana pasada el Tribunal Supremo confirmó que no cubre a los corruptos del 1 de octubre, y el auto es demoledor".

"Redactaron mal la ley y no quiero imaginar sus conversaciones con Waterloo: 'La culpa es tuya, (Gonzalo) Boye'; 'no tuya, Bolaños'. Y presume luego de patriotismo inteligente. No llega al chat GTP", ha declarado.

También ha preguntado si Bolaños "considera un fracaso personal que la audiencia de Madrid haya avalado al juez (Juan Carlos) Peinado". "Entiendo que sí, mienta como mienta la señora (Pilar) Alegría, a la que deberán llevar ante el tribunal ese antibulos que han montado, y a usted también", ha apostillado.

"Llevan meses calumniando y atacando al juez Peinado con todo --Fiscalía, Abogacía--, pero Peinado pedalea sobre seguro y la mujer del presidente es hoy una presunta corrupta sin cátedra", ha zanjado.

Bolaños, por su parte, ha calificado de "burradas inverosímiles" las acusaciones de la diputada 'popular' y ha accedido a "hablar de fracasos", empezando por "la gestión del Partido Popular en el Gobierno, luchando contra, en ese momento, el proceso independentista".

"Y le quiero hablar también de otro fracaso, el peor resultado de la historia del Partido Popular en Cataluña, cuando usted fue la número uno de la candidatura en Barcelona. El peor de la historia. Está usted, señora Álvaro de Toledo, para hablar hoy de fracasos", ha concluido.

UNA INTERVENCIÓN "INDIGNA"

En la misma línea que Álvarez de Toledo, la diputada de Vox María José Rodríguez de Millán ha afeado al Gobierno que "no saben ni lo que es la justicia, y mucho menos saben lo que es el honor", haciendo alusión también a la "retorcida maniobra" con la que "están rebajando las penas a los asesinos de sus propios compañeros".

"Ustedes utilizan fraudulentamente las leyes y las instituciones para colar con alevosía sus infames pagos al brazo político de ETA, que es quien les sostiene a ustedes en el Gobierno", ha afirmado.

A renglón seguido ha echado en cara al Ejecutivo que "han cedido las competencias penitenciarias, dejando en libertad a 68 terroristas", y "han reformado la ley de seguridad ciudadana con Bildu, para dejar la seguridad de los españoles en sus manos".

"Hoy es Merche Aizpurua, condenada por enaltecimiento de ETA, la que dicta lo que tiene que hacer la Policía. Hoy son los verdugos los que mandan sobre sus víctimas por culpa de su Gobierno", ha sostenido.

Además, ha resaltado que, aunque "desconocemos qué es lo que había en ese pacto con Bildu que posibilitó la investidura de (Pedro) Sánchez, "poco a poco las evidencias van surgiendo y todas ellas son absolutamente nefastas".

"Hablan de memoria histórica, ustedes que sufren de amnesia selectiva porque quieren imponer un nuevo relato sobre lo que pasó hace 80 años y se empeñan en que olvidemos lo que hacían sus socios de Gobierno hasta antes de ayer", ha recriminado.

Bolaños ha tachado de "indigna" la intervención de la diputada de Vox, haciendo hincapié en que ni siquiera "había nacido" cuando "compañeros socialistas luchaban contra ETA y morían por defender la democracia en España". "Y viene a darnos clases a nosotros. Por favor, por favor, un poquito de dignidad", ha anudado.

Asimismo, ha criticado a Rodríguez de Millán que entonara un discurso "absolutamente antieuropeo". Para ello, el ministro se ha apoyado en que la citada modificación legal se enmarca en la transposicion de una directiva europea.

"A ustedes que España aplique las directivas europeas, que nosotros tengamos en cuenta el criterio de la Audiencia Nacional, el criterio del Consejo de Estado (...), les importa bien poco, porque ustedes no creen en las instituciones democráticas", ha lamentado.