Álvarez de Toledo (PP) apuesta por la coalición con Cs en 'España Suma' y no entiende el rechazo de Rivera

449123.1.500.286.20190815110244





Cree que la reagrupación se producirá tarde o temprano y no ve motivos políticos de fondo que la impidan, sino motivos personales

Afirma que a veces hay liderazgos muy potentes y es difícil pensar en compartir, pero cree que hay que hacer concesiones por sentido de Estado

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha apostado por formar una coalición entre su partido y Ciudadanos dentro de la fórmula 'España Suma' si se repiten el próximo otoño las elecciones generales, y ha expresado su sorpresa por el rechazo del líder naranja, Albert Rivera. En su opinión, las explicaciones dadas por los líderes de Ciudadanos son insuficientes y se muestra convencida de que la reagrupación se producirá "tarde o temprano" porque no hay motivos de fondo que la impidan, sino personales.

En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente del PP ha enmarcado en el interés por buscar una coalición con Ciudadanos el registro por parte de su formación de las marcas 'España Suma' y otras 16 de ámbito autonómico con esta misma fórmula. Todas ellas siguen la estela de la candidatura 'Navarra Suma' que el PP formó para esta comunidad con UPN y Ciudadanos.

"Es el experimento más inteligente y noble de la política contemporánea", ha dicho de aquel acuerdo, que ha apostado por ampliar al ámbito nacional si se repiten las elecciones generales el próximo otoño.

Álvarez de Toledo asegura que si hay de nuevo comicios le preocupa que se "reproduzca" la actual situación de bloqueo. A su juicio, no existe una mayoría de izquierda, sino una "mayoría frankenstein" del PSOE junto a Unidas Podemos y formaciones independentistas que, de llegar a producir un acuerdo, sería un "calvario" para el propio líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Eso no es una mayoría que gobierne sino una fuente de inestabilidad, parálisis, retroceso. Lo que preocupa es que ese bloqueo se vuelva a repetir si hay elecciones", ha asegurado.

Frente a ello ve necesario crear una alternativa que reúna a diferentes y cuyos socios primeros deben ser PP y Ciudadanos. "Para eso tendríamos que trabajar si hay elecciones, para forjar una mayoría alternativa racional en España", ha señalado la portavoz.

SOBRE VOX: DEPENDERÁ DEL PAPEL QUE QUIERA JUGAR Y QUÉ DEFIENDAN

Sobre la posibilidad de incluir también a Vox, puesto que los tres partidos apoyan juntos gobiernos autonómicos como los de Madrid y Andalucía, ha respondido que dependerá del papel que quiera jugar este partido "y de qué políticas defienden".

Álvarez de Toledo se muestra además segura de que esa confluencia se producirá, en más o menos meses, por lo que ha pedido a la dirección de Ciudadanos que lo medite. "Entiendo que puede haber motivos casi personales que puedan ser obstáculos para acuerdos de esas características, pero motivos políticos hay muy pocos", ha apuntado.

La portavoz advierte de que se está produciendo un fraccionamiento en política que aboca al "bloqueo absoluto" y que la única forma de romperlo es buscar alianzas entre los distintos pero "suficientemente afines". Es lo que se logró en Navarra y se ha conseguido, ha dicho, también en Madrid. En su opinión, la fórmula es una coalición con Ciudadanos de cara a unas hipotéticas elecciones generales.

"¿QUÉ ME DIFERENCIA DE FONDO DE LA SEÑORA ARRIMADAS?"

Cayetana Álvarez de Toledo está segura de que esa "reagrupación del espacio de la razón española" se terminará produciendo tarde o temprano. "¿Qué me diferencia a mi de fondo de la señora Arrimadas, del señor Girauta o de la señora Marta Rivera? ¿Qué profundas y radicales diferencias impiden que podamos formar parte de un espacio común político?", se pregunta.

A su juicio, no existen problemas políticos de fondo si se coincide en el diagnóstico, la necesidad de sumar una mayoría frente y distinta a la del PSOE y su "deriva reaccionaria". "Primero hay que entender qué pasa en el país y si la situación política merece que busquemos lo que nos une", advierte Álvarez de Toledo.

La portavoz ha explicado que le sorprende el rechazo del líder de Cs a esta confluencia con el PP y ve insuficiente justificar el acuerdo Navarra Suma porque la situación en esa comunidad es "excepcional". A su juicio, también lo es en Cataluña y en España. "España necesita gobiernos comprometidos profundamente con el orden constitucional", ha apostillado.

Álvarez de Toledo entiende sin embargo que puede haber motivos personales que dificultan un acuerdo así. "A veces hay liderazgos muy potentes y es muy difícil decir: 'Tengo que compartir mi liderazgo, mi proyecto, con otros'. Pero si se quiere defender los intereses nacionales a veces hay que hacer concesiones, ser generosos, tener un profundo sentido de Estado", ha añadido.

A renglón seguido, asegura que no está señalando a Rivera al pedir esa generosidad. "Todo el mundo tiene que hacer concesiones por lo común", advierte. "Primero el país, el proyecto y luego las personas, así debería ser el orden natural de las cosas", añade, y pide ir "paso a paso".

Para la líder del PP, esa confluencia con Ciudadanos es la vía para sumar una alternativa al PSOE, al que bajo el liderazgo de Pedro Sánchez no imagina absteniéndose para permitir una investidura de Pablo Casado. "El señor Sánchez tendría que dejar de ser el señor Sánchez", argumenta.

NO HAY SIMETRÍA ENTRE VOX Y BILDU

Álvarez de Toledo se muestra muy crítica con el pacto del PSN con el nacionalismo vasco en Navarra, con apoyo de Bildu, partido "sin homólogo en el resto de Europa" porque esa formación entiende que "existe un derecho a matar en determinadas circunstancias".

Compararlo con Vox es, a su juicio, establecer una "simetría infame". "Vox puede tener ideas con las que discrepo, pero no está fuera del sistema moral y ético español. Bildu puede ser discutiblemente legal, pero es decididamente inmoral", ha asegurado.

También dice no sorprenderse que el Gobierno incluya a ERC y a JxCat en su lista de reuniones porque Pedro Sánchez llegó al poder con "los votos de un prófugo de la Justicia por dar un golpe de Estado". Está convencida de que el proyecto del presidente en funciones pasa por un acuerdo con "separatistas". "Luego preguntan que por qué no nos abstenemos, por qué no damos nuestro voto a un señor que va a pactar con esta gente", exclama.

PEDIRÁN COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ POR EXPLICACIONES PENDIENTES

La portavoz ha advertido también de los costes que está teniendo la falta de un gobierno con plenas competencias, cuando hay datos económicos que empiezan a empeorar y el contexto internacional es "inquietante". "El coste del 'sanchismo' va a ser grande", asegura y no solo por los 200 millones que cuesta una repetición electoral.

Álvarez de Toledo reclama al respecto que el Gobierno en funciones dé explicaciones en el Congreso de los Diputados de los dos últimos Consejos Europeos que se han celebrado.

Por ello, ha anunciado que van a pedir en la diputación permanente que habrá a finales de mes que Pedro Sánchez vaya al Parlamento a contar "qué hizo, que pasó" y las decisiones que tomó en Europa y también sobre "cantidad de decisiones que no va tomando y otras que sí, como Navarra". En este sentido, ha apuntado, que si no hay investidura, puede que ese pleno del Consejo Europeo puede que sea el "único" que se celebre antes de la repetición electoral.

La portavoz popular ha citado, entre otras cuestiones sobre las que Pedro Sánchez debería dar explicaciones, el hecho de que no se haya presentado el techo de gasto y que se tengan que prorrogar de nuevo los presupuestos lo que significa, ha dicho, "parón económico". En este sentido, ha mostrado su preocupación porque los datos de empleo, vivienda y producción industrial están empeorando mientras que el gobierno no hace "nada", salvo "cálculos electorales, demoscópicos o reunirse con colectivos de su sector".