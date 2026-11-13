Álvarez de Toledo reta a Margarita Robles a un debate sobre Ceuta en la televisión que la ministra elija

Archivo - La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en una imagen de archivo - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP y número dos por Madrid en las listas al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha retado este viernes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a mantener un debate sobre Ceuta en la cadena de televisión que la dirigente socialista elija.

"Le voy a pedir un debate para hablar de Ceuta, de la defensa nacional, para que rinda cuentas de lo que no hizo el Gobierno para prevenir la invasión, lo que hizo después y lo que pretende hacer ahora ella", ha manifestado la dirigente 'popular' en un acto de campaña en la ciudad autónoma junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Álvarez de Toledo ha reprochado a Robles que diga "una cosa por lo bajo" y después "por lo alto" haga "otra". "No puedes criticar a Sánchez y no aplaudirle en algunos foros e ir de número dos en su lista como coarta presunta de una actitud decente", ha criticado en referencia a la negativa de la ministra a aplaudir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en el Congreso sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

"LAS MUJERES CABALLAS SON BRAVAS Y VALIENTES"

En este sentido, la diputada del PP ha señalado que si la ministra hace esto "como mínimo" tiene que tener "el valor de debatir sus posiciones públicamente" con sus "rivales electorales". Es por ello que ha pedido a Robles un 'cara a cara' no sobre "ataques a jueces", "el desastroso estado de infraestructuras" o "la inmensa crisis nacional de la vivienda" sino sobre la ciudad autónoma.

"Ella dijo que se siente muy caballa. Las mujeres caballas son bravas y valientes, por eso yo le pido un debate. Las dos ocupamos el mismo sitio en las candidaturas al Congreso de los Diputados: número dos por Madrid", ha apostillado.