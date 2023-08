Matute dice que hay avances "en la buena dirección" pero pide "audacia" al PSOE para lograr la investidura de Sánchez

El diputado de EH Bildu cree que Feijóo está "tocado" y avisa de que sobre él se cierne la "sombra" de Ayuso



VITORIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha afirmado que el acuerdo alcanzado este pasado jueves para la conformación de la Mesa del Congreso de los Diputados es un paso "en la buena dirección" para una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, aunque ha advertido de que ahora es el Ejecutivo en funciones el que debe ser "audaz" para lograr nuevos acuerdos que permitan hacer realidad esa posibilidad.

Matute también ha manifestado, en una entrevista en Onda Vasca recogida por Europa Press, que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, parece "un poco tocado" tras la derrota de su candidata a presidir la Mesa del Congreso, y ha destacado que "detrás de cada paso en falso" del actual líder del Partido Popular, "aparece siempre la sombra" de Isabel Díaz Ayuso "como su sustituta natural y como la persona que ambiciona estar ahí".

Matute ha explicado que el acuerdo alcanzado este pasado jueves entre PSOE, Sumar y varias formaciones nacionalistas en torno a la conformación de la Mesa de la Cámara Baja "era un paso y una condición necesaria" para un posterior pacto que permita reeditar un gobierno del Partido Socialista y la coalición progresista.

"NO ES SUFICIENTE"

En todo caso, ha subrayado que el entendimiento logrado respecto al órgano de gobierno del Congreso "no es suficiente" para dar por hecha una nueva investidura de Sánchez y la continuidad del actual Ejecutivo.

Matute ha reconocido que si no se hubiera logrado el acuerdo de este pasado jueves "era difícil, por no decir imposible, pensar que se pudieran dar otros" pactos posteriores, dado que "no parece que se pudieran dar unas condiciones mínimas de estabilidad para poder iniciar una acción de gobierno".

No obstante, ha advertido de que "a partir de ahí, queda todavía lo realmente complicado"; es decir, alcanzar un acuerdo que permita conformar un gobierno de PSOE y Sumar con el respaldo de "fuerzas tan heterogéneas como las que están llamadas a concurrir para que los números den".

El diputado de EH Bildu ha recordado que el principal objetivo de la coalición es "frenar" un posible gobierno de derechas en el Estado español, por lo que ha destacado que su grupo no planteó condición alguna para apoyar a la candidata socialista, Francina Armengol, como presidenta del Congreso, dado que esta era una medida previa "necesaria" para seguir avanzando hacia la reedición de un Ejecutivo progresista.

No obstante, ha advertido de que EH Bildu será "exigente" con un eventual Ejecutivo de PSOE y Sumar, y que tratará de "incluir y empujar" en la toma de decisiones gubernamentales "que afecten a la vida diaria de los ciudadanos de Euskal Herria", con el fin de que dichas decisiones "repercutan en mayores derechos y en más libertades individuales y colectivas".

PASO "POSITIVO" DE JUNTS

Matute también se ha referido a la decisión de Junts de incorporarse al acuerdo y apoyar a la candidata del PSOE, Francina Armengol, a la Presidencia de la Mesa del Congreso. El diputado de EH Bildu ha considerado que el paso dado por Junts --una de las formaciones de cuyo respaldo depende la eventual investidura de Sánchez-- es "positiva".

"Ya hemos señalado en más de una ocasión que la situación que se habría con los resultados que arrojaron las urnas el 23 de julio era una oportunidad que apelaba a la responsabilidad de todos los que no queremos gobiernos del Partido Popular y Vox", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que el actual reparto de fuerzas en el Congreso "ofrece la oportunidad de avanzar en esta legislatura, por los propios números y por la necesidad que hay de fuerzas tan diversas, para hacer políticas audaces en defensa de los derechos y libertades, y para abordar un debate sobre el modelo territorial".

A su juicio, con el acercamiento de posturas logrado este pasado jueves, se ha dado un paso "en la buena dirección" para un escenario en el que sea posible la investidura de Sánchez para seguir una legislatura más al frente del Ejecutivo.

En todo caso, ha avisado de que "ahora es el Gobierno el que tiene que sudar la camiseta y poner todo encima de la mesa para poder alcanzar acuerdos". "Tiene que ser audaz y tiene que ser valiente; y al final, si no lo es, pues gobernarán las derechas", ha advertido.

AMNISTÍA

Matute se ha referido a la posibilidad de que entre las contrapartidas que exijan las formaciones catalanas para apoyar la investidura de Sánchez se encuentre la amnistía de las personas condenadas por delitos relacionados con el proceso independentista de Cataluña.

El diputado de EH Bildu ha cuestionado que el debate en torno a este asunto deba centrarse en el término 'amnistía'. Por el contrario, ha afirmado que lo importante es trabajar para buscar alternativas a la "persecución judicial" padecida por quienes impulsaron y participaron de dicho proceso, una situación que se debe superar "por la vía del diálogo y la búsqueda de soluciones políticas".

"Yo no me obsesionaría con la palabra amnistía. No le tengo ningún miedo, pero sé que basta que te obsesiones con una palabra para que la presión mediática, social, política y económica de las derechas en España, que no es pequeña, haga de esto un 'casus belli' y una especie de línea de fractura o divisoria que impida que se sea audaz", ha afirmado el diputado de EH Bildu.

En la misma línea, se ha mostrado partidario de "olvidar" el término 'amnistía' y de centrarse en "superar todas las consecuencias duras y dolorosas que tuvo la aplicación del '155' para miles de personas en Cataluña".

"CONFLICTOS" TERRITORIALES

Matute ha subrayado la importancia de "avanzar en la recuperación de la convivencia" y en la posibilidad de abordar "los muchos conflictos" que existen en el Estado. Entre estos 'conflictos', ha citado los originados por "la demanda de soberanía e independencia" en Cataluña, o por las aspiraciones soberanistas de la "mayoría" de los vascos.

Por otra parte, se ha referido a los acuerdos que en los últimos años y, especialmente, en los últimos meses han alcanzado el PSOE y EH Bildu en distintos ámbitos institucionales. Matute ha explicado que la disposición de los socialistas a pactar con la coalición soberanista se debe a que "no les queda otra", dado que sin su apoyo "los números no les dan" para gobernar.

Al margen de este factor "de necesidad", considera que existe un factor "de convencimiento", puesto que --a su juicio-- en el PSOE se empieza a aceptar que EH Bildu es "un actor político más y tan legítimo como cualquiera", por lo que "negociar con nosotros no puede ser un elemento prohibido".

Matute también se ha referido a la ronda de consultas que abrirá el rey con los partidos con representación en el Congreso antes de designar un candidato a la investidura como presidente del Gobierno, unas reuniones a las EH Bildu nunca ha acudido en anteriores legislaturas.

"POCO O NADA" QUE HABLAR CON EL REY

El diputado ha afirmado que no cree que en esta ocasión vaya a producirse un cambio en la postura de su grupo en torno a este tema.

"No hemos hablado demasiado de eso, pero no creo que desvele nada si digo que Euskal Herria Bildu mantiene de manera muy evidente sus posiciones republicanas".

"Nuestra apuesta es la República Vasca y, por tanto, poco o nada podemos tener que contarnos nosotros y Felipe VI", ha afirmado, si bien ha precisado que la decisión definitiva respecto a este asunto la han de adoptar los órganos políticos de EH Bildu.