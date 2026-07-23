Bruselas impone 890 millones de multa a Google por violar la Ley de Mercados Digitales

BRUSELAS, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 890 millones de euros por abuso de posición dominante a Google por favorecer a sus propios servicios en las búsquedas realizadas desde su plataforma y por dificultar que otros desarrolladores puedan redirigir a los consumidores a canales de compra alternativos --y con frecuencia más baratos--, en contra de las obligaciones que establece la Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

Por ello, Bruselas reclama ahora a la tecnológica tratar los servicios de terceros que aparecen en los resultados de búsqueda de Google "de manera justa y no discriminatoria" con respecto a sus propios servicios y permitir que los desarrolladores de aplicaciones que distribuyen sus aplicaciones a través de Google Play Store, tanto técnica como contractualmente, "se comuniquen libremente, promocionen ofertas y celebren contratos con los usuarios no solo dentro sino también fuera de la tienda de aplicaciones de Google Play".

"Los mejores productos deben triunfar por su calidad, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador. Además, los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les informen sobre dónde acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no reciba ninguna comisión", ha defendido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de competencia, Teresa Ribera, en un comunicado.

Ribera ha explicado así las dos decisiones paralelas por las que Bruselas impone medidas "decisivas pero equilibradas" a la tecnológica estadounidense y que suman la sanción de 890 millones de euros, que corresponde, por una parte, a la ventaja abusiva de sus servicios en los resultados de búsqueda (460 millones) y, por otra, a las barreras para que los desarrolladores de aplicaciones informaran a los usuarios sobre opciones de descarga alternativas a Google Play Store (430 millones).

La vicepresidenta comunitaria encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, por su parte, ha detallado que la investigación ha permitido "constatar que Google perjudica a las empresas que ofrecen servicios similares, como compras o deportes, al no otorgarles la misma visibilidad en la Búsqueda de Google".

"También hemos constatado que Google ha restringido a los desarrolladores de aplicaciones la posibilidad de ofrecer ofertas más económicas a los clientes en la tienda de aplicaciones Google Play", ha añadido, para después avisar de que la compañía "debe poner fin a este incumplimiento y abstenerse de repetirlo en el futuro" porque las sanciones anunciadas este jueves envían un "mensaje claro" respecto a que Bruselas "no dudará" en utilizar sus instrumentos "para proteger las oportunidades de negocio e innovación que ofrece la Ley de Mercados Digitales".

La compañía tiene ahora un plazo de 60 días para corregir las irregularidades sancionadas por la Comisión Europea o se expondrá a una nueva sanción periódica por incumplimiento de hasta el 5% de su facturación mundial total.

GOOGLE CRITICA QUE LA DMA LE IMPONGA "EMPEORAR" SUS PRODUCTOS

En un comunicado tras el anuncio de Bruselas, el presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, Kent Walker, ha criticado que la aplicación de la DMA siga "deteriorando los productos de uso diario" y que para cumplir con la legislación comunitaria la compañía deba "eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian" y a "desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play".

"No es competencia justa, es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, cuyos platos rotos están pagando las empresas y los consumidores europeos. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos", ha remachado.

Fuentes de la compañía añaden que Google ha buscado soluciones para responder a las preocupaciones de la Comisión Europea pero lamentan que "inevitablemente" lleven a degradar los servicios de búsqueda.

Apuntan, además, que la tecnológica no está de acuerdo con los cambios que Bruselas le pide en las condiciones a desarrolladores terceros y avanza que estudia todas las opciones en este caso, incluida la posibilidad de recurrir la decisión.

LOS CONSUMIDORES EUROPEOS APLAUDEN LA SANCIÓN

Entretanto, la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés) ha reclamado que Google debe cumplir "plenamente con la normativa y dejar de favorecer sus propios servicios" de búsqueda (autopromoción) y "eliminar las barreras innecesarias para que los desarrolladores de aplicaciones ofrezcan suscripciones a usuarios de dispositivos Android fuera de Google Play Store".

"Google ha limitado las opciones para los consumidores y ha socavado la competencia leal en los mercados digitales. Ya era hora de que la Comisión hiciera cumplir la ley", ha declarado el director general de BEUC, Agustín Reyna, quien ha confiado en que Bruselas "no dude en imponer sanciones aún más severas" si la compañía no presenta "de inmediato" soluciones para cumplir con la DMA.