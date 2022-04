IU subraya que se sentirá cómoda en un frente amplio andaluz y apela a reforzar la candidatura unitaria de izquierda

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz federal de IU, Sira Rego, ha indicado que su formación se va a sentir "cómoda" en una candidatura amplia ante las futuras elecciones andaluzas y apela a reforzar el frente amplio de izquierdas en esta región.

En rueda de prensa telemática, ha apuntado que aún no hay una convocatoria formal para estos comicios pero todo parece que celebrarán antes del verano, por lo que IU trabaja en la misma estrategia de ensanchar el espacio de Unidas Podemos, en referencia a poder sumar a Más País Andalucía.

"Seguimos conversando y es lo fundamental, nos vamos a sentir cómodos en un frente amplio con un programa social fuerte para Andalucía. En eso estamos", ha señalado cuestionada sobre las informaciones sobre la posible marca para esa lista conjunta, donde se baraja el nombre 'Por Andalucía'.

Más País Andalucía ha retomado los contactos con las organizaciones que conforman Unidas Podemos por Andalucía --IU, Podemos y Alianza Verde-- para avanzar en un acuerdo sobre la posibilidad de concurrir juntos. De esta forma, fuentes de la negociación apuntaron que la opción que cobra más fuerza como posible denominación es 'Por Andalucía'.

No obstante, Podemos ha subrayado que aún no hay acuerdo sobre el nombre de la candidatura de frente amplio que impulsa junto a IU y Andaluces Levantaos --plataforma en la que se integra Más País-- de cara los futuros comicios autonómicos, y cree que desvelar la posible marca 'Por Andalucía' es una "filtración interesada" que "no va a favor" del pacto.

La cuestión de la persona que encabece la candidatura a la Presidencia de la Junta figuran entre los asuntos aún pendientes de cerrar para alcanzar un acuerdo entre las organizaciones citadas, y las fuentes de la negociación han confirmado que desde Más País Andalucía se reafirman en su idea de que sea una persona independiente a los partidos implicados quien encabece la candidatura.

De momento, el nombre de la marca no figura en ningún documento y otras fuentes recalcan que la definición de las listas no se resolverá hasta el final, como suele ser habitual en las coaliciones entre diversas formaciones.

Por otro lado, ha explicado que habrá pronto un encuentro de alcaldes del espacio confederal en el Parlamento europeo, en el marco de los trabajos preparatorios para las próximas elecciones municipales, que abordará también ejes programáticos como la financiación local o el despliegue de los fondos europeos.

VALORA LA VICTORIA DE MACRON PERO ALERTA DEL AUGE DE LA ULTRADERECHA

Tras animar a secundar las manifestaciones que los sindicatos convocarán a primeros de mayo, con motivo del día de los trabajadores, Rego ha analizado el resultado de los comicios franceses y ha proclamado que la victoria de Emmanuel Macron es la opción "menos mala" y es una "buena noticia" para la democracia.

Eso sí, ha señalado que "desgraciadamente" la extrema derecha que encabeza Marine Le Pen ha obtenido el mejor resultado en unos comicios presidenciales, lo que debe llevar a una reflexión "profunda" de su "auge", que relaciona con las políticas "neoliberales" y décadas de "adelgazamiento" del Estado de Bienestar, lo que provoca "miedo" e "incertidumbre".

Por tanto, espera que el siguiente hito que supondrá los comicios legislativos en el país galo arroje un buen resultado para la Francia Insumisa, que lidera Jean-Luc Mélenchon.