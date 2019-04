AMP.- Jiménez-Becerril ve "envalentonado" a Otegi y dice que podrán "con los terroristas y falsos hombres de paz"

Publicado 24/04/2019 13:23:21 CET

"Si querer la unidad de España es ser radical, por supuesto que soy radical", asevera llamando a no permitir "una España rota"

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del PP al Congreso de los Diputados por la Provincia de Sevilla, Teresa Jiménez-Becerril, ha manifestado este miércoles que ve "envalentonado" al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, recriminando al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez que le haya dado "alas" y defendiendo que frente a la posibilidad de que "los terroristas y sus amigos estén en el Congreso, las víctimas del terrorismo y todos los españoles" van a "poder con los terroristas y los falsos hombres de paz".

Jiménez-Becerril ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, Orange, Atlantic Copper y Laboratorios Vir, marco en el que ha avisado de que España afronta las elecciones generales del 28 de abril en un contexto en el que valores como el de su unidad territorial "están en peligro", extremo del que ha culpado al presidente del Gobierno y aspirante socialista a revalidar el poder, Pedro Sánchez, a quien ha reprochado que se apoyase en los partidos independentistas catalanes y vascos para consumar la moción de censura gracias a la cual arrebató el poder al PP.

Así, ha acusado a Pedro Sánchez de "poner en peligro la unidad de España para alcanzar el poder", siempre en alusión a la consumación de la moción de censura de 2018 con el respaldo de las fuerzas independentistas catalanas y del País Vasco. "No sé si es socialismo, pero desde luego es 'sanchismo'. Hay muchos socialistas que no están contentos y no le van a dar el voto con alegría e incluso no se lo van a dar, porque se ha vendido a los independentistas y los amigos de los terroristas como Otegi", ha aseverado.

NO PERMITIR "UNA ESPAÑA ROTA"

A tal efecto, ha llamado a impedir que el resultado de las próximas elecciones derive en "una España rota", porque "la unidad es lo más importante que tenemos ahora mismo". "Por eso hablamos tanto de eso. No estamos crispando, es que simplemente está en juego la unidad de España. Por querer defender la unidad de España con uñas y dientes nos llaman radicales y si querer la unidad de España es ser radical, por supuesto que soy radical", ha enfatizado la dirigente popular.

En ese contexto, ha considerado que el coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, "está envalentonado" porque el Gobierno central de Pedro Sánchez "le ha dado alas" para ello, lo que le ha llevado a avisar de que la idea de que "Otegi diga que es el apoyo estable de Sánchez no hace ningún favor al propio Sánchez, a la democracia ni a España". "Me hierve la sangre cuando veo a Otegi decir puño en alto y desafiándonos, porque se le ha dado alas para eso, que ellos, los terroristas y sus amigos, van a estar en el Congreso. Nosotros, las víctimas del terrorismo y todos los españoles, vamos a poder con los terroristas y los falsos hombres de paz", ha aseverado.

NO VER "A OTEGI FESTEJANDO"

"Esperemos que la noche del 28 de abril no tengamos que ver a Otegi sonriendo y festejando e igualmente a Torra y todos los que están en la cárcel", ha agregado en referencia al presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, y los dirigentes catalanes independentistas encarcelados y actualmente juzgados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista catalán de 2017.

Y es que según ha avisado Teresa Jiménez-Bacerril, si a Pedro Sánchez "le hace falta" para conservar el poder, "volverá a pactar" con las fuerzas independentistas de Cataluña y del País Vasco. "¿Qué precio nos harán pagar a los españoles esta vez?", ha preguntado retóricamente, considerando que si Pedro Sánchez revalida la Presidencia del Gobierno con el respaldo de las fuerzas independentistas, "posiblemente" medien "indultos" para los líderes independentistas juzgados por el proceso soberanista catalán o un referéndum sobre la independencia o no de Cataluña respecto a España.

"Sánchez pactaría con cualquiera con tal de estar en el poder. No parece que tenga mucha ideología o valores, sino un enorme deseo de poder", ha aseverado la candidata número uno del PP de Sevilla al Congreso.