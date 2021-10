Podemos, PP y Vox centran la Comisión de Justicia sobre los Presupuestos en el caso de Alberto Rodríguez

El secretario de Estado no ha respondido a las preguntas sobre el exdiputado y ha defendido el aumento del 11,5% en los Presupuestos

Unidas Podemos, el PP y Vox han centrado la Comisión de Justicia del Congreso, destinada este martes a la presentación del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para el Ministerio, en el caso del exdiputado Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de atentando contra la autoridad. El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, no ha entrado en el debate sobre la idoneidad de la condena, la pérdida del escaño o las acusaciones de prevaricación contra los magistrados.

Zapatero ha sido el primero en comparecer ante los grupos parlamentarios y ha defendido el texto de los Presupuestos en el que se recoge una partida de 2.284 millones de euros para el Ministerio de Justicia, lo que supone un incremento del 11,5 por ciento respecto a 2021.

El secretario de Estado ha destacado esta inversión en el marco del Plan de Justicia 2030, con el que se busca un servicio público de Justicia "accesible, eficiente y sostenible", y ha puesto en valor la intención del Departamento dirigido por Pilar Llop de apostar por el diálogo y la cogobernanza, tanto con las administraciones territoriales, como con las administraciones institucionales, las asociaciones y los agentes sociales.

En su turno de respuesta, Zapatero ha asegurado que están trabajando en la negociación de la adecuación salarial para los letrados de la Administración de Justicia y ha destacado el apartado de becas que recogen los Presupuestos para facilitar la igualdad en la preparación de las oposiciones. Ha señalado, además, que la interoperabilidad "va a ser una realidad" gracias a los fondos disponibles y a la voluntad política.

PODEMOS DENUNCIA LA "VULNERACIÓN DE DERECHOS" DE RODRÍGUEZ

Tras una exposición técnica dedicada exclusivamente a los presupuestos, la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde ha iniciado su intervención denunciando la "vulneración de derechos" y el "atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes" que a su juicio supuso la pérdida del escaño de su compañero.

"Es la primera comisión tras la injusticia que se ha cometido con Alberto Rodríguez y para hablar de Justicia habría que hablar de la no vulneración de derechos, del suyo y de esos 65.000 canarios que le han votado", ha espetado la parlamentaria para luego asegurar que la Justicia "es mucho peor hoy que ayer".

En una segunda ronda de intervenciones, el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens ha insistido en el caso de Rodríguez. "Me gustaría preguntarme qué imagen estamos dando cuando la opinión de letrados de la Cámara no vale igual cuando afecta a Juan Carlos I o a un diputado como Alberto Rodríguez", ha dicho para subrayar que le parece "muy grave" lo que ha sucedido con su compañero porque, a su juicio, se le ha vuelto a condenar "a una pena diferente a la inicial".

PP Y VOX PREGUNTAN POR LAS ACUSACIONES DE PREVARICACIÓN

Unidas Podemos no ha sido el único grupo en la Comisión en destinar parte de su intervención al caso de Rodríguez. El diputado de Vox Luis Navarro se ha dirigido a Zapatero para cuestionarle directamente: "¿Comparte la opinión de su socio de gobierno de que el Tribunal Supremo es prevaricador por condenar a Rodríguez?".

Al interrogatorio se ha sumado luego el representante del Partido Popular, Luis Santamaría, quien le ha preguntado al secretario de Estado si condena las críticas de la formación morada al Alto Tribunal.

Sendas preguntas se producen en relación al mensaje que la ministra de Derechos Sociales y dirigente de Podemos, Ione Belarra, quien cuestionó el fallo y acusó al tribunal sentenciador de "prevaricación". "El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia", escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Este cruce de reproches llega después de que, el pasado viernes, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ejecutara la sentencia que condenaba a Rodríguez a la inhabilitación y comunicase la pérdida de su escaño. Rodríguez fue condenado a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014 con la accesoria inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

PREGUNTAS SOBRE LA REDUCCIÓN DE PLAZAS PARA JUECES Y FISCALES

Las críticas de Unidas Podemos, PP y Vox en la Comisión han ocupado gran parte de las intervenciones de los grupos parlamentarios toda vez que no han participado ni ERC, ni EH Bildu, ni el PNV ni representantes del Grupo Mixto.

PP y Ciudadanos han sumado otro tema de debate: la reducción de plazas para jueces y fiscales. En el marco de su turno de palabra, el dirigente 'popular' Luis Santamaría ha preguntado al secretario de Estado si los partidos del Gobierno planean aceptar la enmienda del PP para que las plazas para jueces y fiscales alcancen las 300 y no las 200 previstas. Ha planteado esta propuesta tras cargar contra las cuentas presentadas este martes y asegurar que son unos "presupuestos mentirosos" y "fraudulentos" que "nacen alejados de la realidad".

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha reprobado el hecho de que se rebajara en un 33% la oferta de empleo público para plazas de jueces y fiscales. Ha criticado, además, la partida destinada a la conservación de inmuebles de la Administración de Justicia.

El dirigente 'naranja' ha criticado la partida general de los Presupuestos destinada al Ministerio de Justicia. "Parece que se incrementan un 11,5% pero no es así porque la mayoría son fondos europeos", ha dicho para insistir en que los fondos propios aumentan en un 2,5%. A su juicio, son "unos presupuestos que no se cree nadie", dado que, según ha dicho, la economía "no va a crecer" como tiene previsto el Ejecutivo, en referencia a las últimas conclusiones del Banco de España.

Asimismo, Bal ha aprovechado su intervención para reprochar al secretario de Estado de Justicia que ya se sepa quién va a presidir la Agencia Española de Protección de Datos cuando, según ha denunciado, no se ha puesto en marcha la comisión de selección, presidida por el propio Zapatero.

"Quiero llamar a los expertos para que se presenten a ese concurso a ver si no salen las dos personas que ya se han repartido en ese conchabeo", ha dicho en relación a la negociación del PSOE y el PP para renovar el órgano.

Por su parte, el diputado de Junts Josep Pagès ha utilizado su turno de palabra para reclamar el importe de las tasas judiciales vinculadas por ley a la justicia gratuita y la revisión de los módulos de pago para la creación de nuevos juzgados en Cataluña.

En la Comisión de Justicia también ha participado la subsecretaria de Estado, Ana María Sánchez Hernández, quien ha defendido la partida destinada al Ministerio y ha repasado las cifras esbozadas por Zapatero.