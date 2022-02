AMP- Yolanda Díaz pide un "cordón democrático" a Vox y que Casado que se aclare: "Tiene mucha cacofonía en el PP"

Subraya que la posibilidad de abstención no compete a Unidas Podemos sino a otras formaciones como el PSOE

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de impulsar un "cordón democrático" a Vox en Castilla y León, de cara a evitar que pueda entrar en un futuro Ejecutivo regional.

También ha ahondado que el líder del PP, Pablo Casado, se "tiene que aclarar" porque ahora cuenta con "demasiada cacofonía" en su partido sobre si deben o no pactar con la formación de Santiago Abascal.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso y preguntado por la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plantear al PP la posible abstención del PSOE para facilitar un Ejecutivo en solitario del PP en Castilla y León, si los populares rompen sus pactos con Vox en toda España.

Cuestionada sobre si es partidaria de la opción de la abstención, Díaz ha aclarado que no es una cuestión que compete a Unidas Podemos, sino que corresponde a otras formaciones políticas.

Y es que ha insistido en que Casado debe "aclararse" respecto a si cierra la opción de alianzas con Vox y quedan a lo que "disponga", dado que su "apuesta es clara" para un "cordón democrático" a la extrema derecha en España.

"Ya están gobernando con Vox (en referencia al PP) y ahora tienen que decir alto y claro si están dispuesto a ser una derecha europea y que esté a la altura de las circunstancias del país o están dispuesto a todo"

"LA EXTREMA DERECHA NO PUEDE DECIDIR SOBRE SANIDAD O EDUCACIÓN"

Para la también ministra de Trabajo ha valorado que la "peor de las noticias" tras las elecciones de Castilla y León es que "la extrema derecha pueda decidir sobre la vida de las mujeres, sobre la educación de los hijos o sobre la sanidad pública".

"Me gustaría que tuviéramos un país en el que el cordón democrático, que no sanitario, se impusiera. Cualquier posición favorable a que no dependa la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios públicos de la extrema derecha en España", ha desgranado.

Es más, ha lanzado que Vox representa el "pasado" y a un país "en blanco y negro", para censurar que las ideas de esta formación reflejan "lo peor" de la historia española.

El pasado lunes Podemos mostró su rechazo a que el PSOE facilitara, con su abstención, un gobierno en solitario del PP en esta comunidad, al entender que el auge de Vox no se frena con fórmulas que evocan a una "gran coalición" entre los dos grandes partidos.

En cuanto a los resultados de Unidas Podemos en los comicios del 13-F, Díaz ha subrayado que "son malos" y toca reflexionar sobre las causas que han originado que solo tenga un diputado regional.