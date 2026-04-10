La AN ordena repetir el juicio a seis absueltos de formar una célula yihadista en Inca (Mallorca)

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado repetir el juicio, con un tribunal distinto, a seis acusados de los delitos de adoctrinamiento y captación terrorista en Inca (Mallorca) que fueron absueltos el pasado diciembre.

En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala de Apelación estima el recurso de la Fiscalía, que consideraba que el tribunal no había valorado el contenido de las intervenciones telefónicas admitidas como prueba.

La Sala de lo Penal absolvió a los seis --uno de ellos un predicador salafista muy conocido de la comunidad musulmana por sus vídeos en YouTube--, para los que la Fiscalía reclamaba entre 5 y 8 años de cárcel.

Tras el juicio, el tribunal dio por probado que varios de los acusados grabaron un vídeo de ficción con tres capítulos que subieron a las redes sociales.

Ese vídeo, para la acusación, podría ser constitutivo de un delito de adoctrinamiento por cuanto tenía como objetivo convencer a los musulmanes más proclives a los postulados yihadistas para unirse a las filas del Estado Islámico (DAESH) en Siria o bien para cometer atentados en países occidentales.

La Sala de Apelación considera el visionado del vídeo no permitía alcanzar dicha conclusión de adoctrinamiento, por lo que acordó la absolución de los acusados.

Acepta la tesis del fiscal y explica que la sentencia recurrida no incluye mención al contenido de las conversaciones intervenidas y a las conclusiones que podrían extraerse de ella en una valoración conjunta de la prueba, "máxime si como parece podrían contextualizar el citado vídeo y la finalidad perseguida por los acusados al hacerse con esa ingente cantidad de material mencionado en los hechos probados".