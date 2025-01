La AN también investiga al socio de De Aldama en otras dos causas por fraudes millonarios con hidrocarburos

La empresa Villafuel habría defraudado 182,5 millones de euros y, años antes, Gaslow habría estafado hasta 136 millones

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El empresario Claudio Rivas se encuentra investigado por la Audiencia Nacional en hasta tres causas distintas relacionadas con fraudes millonarios en el sector de los hidrocarburos, siendo la última de ellas la más relevante tanto por el importe supuestamente defraudado como por haber participado presuntamente en ella su socio y presunto conseguidor del 'caso Koldo' Víctor de Aldama.

En diversos atestados que constan en el sumario de esta causa, y al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil relata que el fraude de 182,5 millones de euros presuntamente protagonizado por Villafuel y dirigido por Rivas y De Aldama derivaría de una "evolución estructural" de otra estafa también investigada por la Audiencia Nacional.

Es el juez Santiago Pedraz el encargado de investigar a Rivas tanto en este procedimiento, iniciado el pasado año, como en otro que se abrió en 2021. Fue ese año cuando se "desarticuló la organización criminal que controlaba la estructura empresarial que encabezaba, entre otros, la operadora Gaslow Abastecimientos y que cometió delitos contra la Hacienda Pública" por valor de 136 millones de euros entre 2019 y 2020.

Pero, además, otro juzgado distinto de la propia Audiencia Nacional --el Central de Instrucción 6-- también investiga a Rivas en un fraude en impuestos en transporte y venta de hidrocarburos. Se trata de una causa anterior a las dos ya mencionadas y en la que el propio empresario declaró el pasado mes de noviembre. Fuentes jurídicas detallaron a esta agencia de noticias que el empresario se desmarcó entonces de los hechos que se le imputan.

EL "NEXO VINCULANTE" DE LOS FRAUDES

Durante el transcurso de la investigación que se saldó con la detención de Rivas y De Aldama, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtuvieron "indicios sólidos" de que ambos empresarios "no solo administraban las mercantiles Have Got Time y Combustibles Lucinala".

Según los investigadores, "a través de ellas habrían desarrollado operaciones tendentes a la evolución" de la sociedad que fue desarticulada en 2021 "hasta la reconstrucción de una nueva estructura que, encabezada por Villafuel, culminó" con el estallido de la causa, su detención y el desmantelamiento de esta operadora.

Los agentes señalan que sendas mercantiles, Have Got Time y Combustibles Lucinala, son "nexo vinculante" entre las dos presuntas estafas que investiga el juez Pedraz: una protagonizada por Gaslow, y cifrada en 136 millones de euros, y otra por Villafuel, cuyo importe asciende hasta ahora a los 182,5 millones de euros.

La UCO sostiene que durante el año 2021 Rivas "habría implementado una nueva estructura en torno a Gaslow, disponiendo a Have Got Time como nueva suministradora y a Villafuel y Combustibles Lucinala como comercializadoras".

"Igualmente se han advertido vínculos y relaciones de Víctor de Aldama con operativas relacionadas con el sector de los hidrocarburos a través de la administración de hecho de la sociedad Combustibles Lucinala, la cual, según el análisis preliminar de la información contenida en los dispositivos móviles incautados durante las actuaciones del 7 de octubre de 2024, operaría bajo dominio de éste", añade.

"INTEGRARSE EN UNA NUEVA ORGANIZACIÓN"

Asimismo, y "como indicios que refuerzan la evolución de Rivas para integrarse en una nueva organización criminal", la UCO señala "que los líderes junto a los que codirige la presunta organización investigada" por Villafuel "difieren de los investigados" en la de Gaslow.

Los agentes también consideran como indicio la estructura societaria con la que se realiza el presunto fraude "que, si bien conserva el mismo modus operandi que el mantenido durante el año 2019 y 2020, varía respecto a la gran mayoría de sociedades y, en cualquier caso, sobre la función dentro de su operativa dentro de la estructura".

Los agentes inciden en que Have Got Time es "pieza clave en la continuidad temporal de la operativa fraudulenta dado que, desde el 2021 y hasta octubre de 2022", la misma "únicamente compró hidrocarburos a la operadora Gaslow".

Tras el desmantelamiento de la organización criminal que se lucraba a través de Gaslow, "tanto Have Got Time como Villafuel se mantuvieron en el sector como intermediarios en la cadena de distribución del producto hasta que lograron obtener el alta como operador para Villafuel el 15 de septiembre de 2022".

A partir de ese momento, explica la UCO, Villafuel "mantuvo, de forma minoritaria, la venta de hidrocarburos con impuestos devengados a través de los almacenes fiscales propios, dejando de suministrar en ese momento a Have Got Time", logrando de esta forma "desvincular ambas empresas entre sí y también de Claudio Rivas".