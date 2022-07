La ANC plantea el recorrido de la manifestación de la Diada como una denuncia del "colonialismo" español

BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha anunciado este martes que la manifestación de la Diada de este año empezará en la avenida Paralelo de Barcelona, seguirá por el paseo Colon y finalizará en la avenida Marqués de Argentera, delante de la estación de Francia.

"Es un recorrido emblemático. Pasaremos por el paseo de Colon y por delante de Capitanía. Hay un simbolismo de este colonialismo que ha utilizado España y que queremos denunciar porque puede reflejar la lucha que hacemos y que haremos por la independencia", ha sostenido en rueda de prensa.

Por ello, ha llamado a la ciudadanía y a todas las entidades a participar en la manifestación para demostrar las "ganas de libertad y de hacer efectiva la independencia" que tienen tras cinco años del 1-O, día en el que también se organizarán actos territoriales con recogida de urnas.

"Estamos más cerca que nunca. Este 11 de septiembre saldremos a la calle para demostrarlo, para demostrar que la represión no nos frena y no nos hace perder la voluntad de tener esta libertad y de hacer la independencia", ha exclamado.

Pese a admitir que hay sensación de haber tocado fondo, Feliu cree que el independentismo "empieza a despertar" y cree que el 11-S es una oportunidad para demostrar que no se rinde.

Para la coordinadora de Movilización de la ANC, Esther Güell, no se ha perdido ningún independentista pero sí reconoce que "la gente está desmotivada con la situación política", no con la ANC, ha apuntado.

"NO ES UNA FIESTA"

De cara a la manifestación, Güell ha precisado que no han previsto ninguna 'performance' porque consideran que lo importante es que vaya mucha gente y que se responda con rotundidad a la situación actual: "Ya no es una fiesta, no queremos hacer 'performance' ni cosas bonitas. Queremos hacer cosas eficientes".

Así, ha explicado que la marcha empezará a las 17.14 horas, que distribuirán a los que acudan en diez puntos de encuentro y que determinados tramos hasta llegar a la avenida Marqués de Argentera se tendrán que cubrir en dos viales separados por la presencia de mobiliario urbano.

Sin embargo, cree que esto no se apreciará si consiguen que vaya mucha gente a la manifestación porque "las 'esteladas' bien altas hará que esto quede tapado".

ÒMNIUM CULTURAL Y AMI

Desde Òmnium Cultural, la vocal Montserrat Ortiz ha apelado a que la marcha sea "una nueva demostración de la capacidad de movilización de la sociedad civil catalana", por lo que apoyarán a la ANC para que la jornada sea un éxito.

"Este 11 de septiembre volvamos a las calles ante un Estado que hace tiempo que ha renunciado a defender nuestros intereses, que sigue reprimiendo el movimiento independentista y que ha dejado de ser el garante de derechos fundamentales para ser el principal responsable de su vulneración", ha lamentado.

El presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Jordi Gaseni, ha incidido en la importancia de acudir a la manifestación de la Diada de este año: "Es la Diada de los cinco años del 1-O. Es importante que las calles de Barcelona estén llenas".

Y es que, según Gaseni, el Estado quiere "dividir y desmovilizar" el independentismo, y por ello ha llamado a hacer el esfuerzo de no permitirlo.