Ander Gil (PSOE) acusa a Pablo Casado de convertir el PP en un "partido antisistema" por su "actitud de bloqueo"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de convertir su partido en "antisistema" por no dar explicaciones sobre la 'operación Kitchen', por "negarse" a aprobar los Presupuestos Generales del Estado y por "bloquear" la renovación de órganos constitucionales.

"El PP se está convirtiendo en un partido antisistema que, por un lado, utiliza las instituciones para tapar la corrupción, se niega a echar una mano para que este país salga adelante y termina bloqueando aquellas instituciones que son fundamentales", ha indicado Ander Gil en declaraciones a los medios este domingo desde Villasana de Mena (Burgos).

Según ha precisado, esta semana ha estado protagonizada por "el bloqueo a todo" por parte del PP, que "ha antepuesto sus intereses a los de la mayoría de españoles y españolas".

En primer lugar, ha denunciado el "bloqueo a dar explicaciones por el escándalo de la 'operación Kitchen'", una trama "vergonzante y vergonzosa perpetrada en el seno del Gobierno de Rajoy, un delito para tapar otro delito utilizando las instituciones de este país y fondos públicos para tapar décadas de corrupción del PP".

El portavoz del PSOE en el Senado ha subrayado que Pablo Casado "no puede esconderse" y ha añadido que no vale con que diga "que en ese tiempo era solo diputado por Ávila". "No es cierto, el señor Casado ya era miembro de la dirección nacional del PP, era vicesecretario. Exigimos que dé explicaciones de manera urgente", ha precisado.

Esta misma "actitud de bloqueo" se ha visto, según ha criticado Ander Gil, en "la negativa de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado" que, a su juicio, "España necesita con urgencia".

"España necesita la unidad de todos los partidos, dejar al margen nuestras diferencias legítimas desde el punto de vista ideológico para, en este momento crítico, contar con unos presupuestos que nos permitan reiniciar ese avance en la economía, la puesta en marcha de las pymes y dar respuesta social a tantas familias que están teniendo y van a tener dificultades", ha insistido.

Por otro lado, también ha criticado el "bloqueo" del PP "impidiendo la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Defensor del Pueblo". "El PP, diciéndose constitucionalista, no puede bloquear la renovación de estos órganos tan importantes", ha añadido.

En este sentido, ha hecho un "llamamiento" a Pablo Casado "para que depure responsabilidades en el PP y no consienta, no sea protagonista, no siga convirtiendo al PP en un partido pequeño, antisistema e incapaz de entender el momento que vive España".