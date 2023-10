Andueza dice que PSE no aspira a "decantar la balanza" entre PNV y EH Bildu, sino ganar las elecciones y liderar Euskadi

Asegura que los socialistas vascos "parten de una posición inmejorable" porque son los ganadores de las últimas elecciones"



BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que su partido no aspira a "decantar la balanza" entre PNV y EH Bildu, sino a ganar las próximas elecciones vasca y liderar Euskadi, tras incrementar su presencia y "liderazgo en todas las instituciones".

En su intervención este lunes en el Forum Europa Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, Andueza ha recordado que las últimas elecciones en Euskadi las ganó el PSE-EE y eso "no es ninguna casualidad ni fruto del azar", sino "consecuencia de la confianza que depositó la ciudadanía vasca en los socialistas vascos".

"Cuando lo que verdaderamente importa a la ciudadanía está en juego, la ciudadanía vasca no decidió dar su apoyo masivamente ni al PNV ni a EH Bildu, confió en el Partido Socialista y muchos nos dicen que nos han votado porque se ha impuesto el voto útil", ha remarcado.

En esa línea, ha considerado que "hacer ver que la próxima cita electoral de las autonómicas en Euskadi sea cosa de dos, entre PNV y EH Bildu" es "un ejercicio muy cortoplacista y de reduccionismo que no hace ningún favor ni a la ciudadanía ni al país y que además no atiende a la realidad ni política ni social que estamos viviendo".

Andueza ha afirmado que el PSE va a ser "el que va a liderar este país" tras incrementar su presencia y liderazgo "en todas las instituciones, en diputaciones forales y en ayuntamientos".

"Si hemos ganado las últimas elecciones que se han celebrado en Euskadi, ¿por qué no vamos a ganar las siguientes?", ha dicho, para afirmar que no aspira a "decantar la balanza" entre PNV y EH Bildu, sino a "liderar" Euskadi, que necesita "un partido que tenga ambición y un proyecto, y que sea realista en todos los desafíos, que no caiga en la autocomplacencia, que acepte la crítica con naturalidad y, sobre todo, que aplique el diálogo social para hacer de este país un país mucho mejor".

Tras reconocer que algunos les interesa que las próximas elecciones se vean colmo "una pelea" entre PNV y EH Bildu, ha considerado "injusto" que la próxima campaña se planteen esos términos, porque "se ha demostrado que si hay un partido que es influyente en la política vasca y en la sociedad vasca, ese es el PSE-EE". Por ello, ha reiterado que los socialistas vascos "parten de una posición inmejorable" porque son los ganadores de las últimas elecciones".

En ese sentido, ha asegurado que va a salir al debate en la próxima campaña electoral "con el convencimiento de que a Euskadi lo que mejor le viene es un gobierno liderado por los socialistas" y "ambición" va a ser "ser lehendakari de Euskadi".

Andueza ha destacado que el modelo socialista "está directamente comprometido con la transformación" de Euskadi y ha asegurado que el compromiso del PSE-EE "no es estar en los gobiernos por estar, ni para estar cómodos, sino para transformar este país y hacer frente a los retos que nos están interpelando como sociedad".

"Hay algunos que se conforman con gestionar, con administrar el día a día, y hay otros que parece que han descubierto la fórmula mágica para dar respuesta a todos esos retos, pero resulta que esa fórmula mágica solo nos habla de soberanía y independentismo, y luego ya sabemos lo que pasa cuando gobiernan", ha advertido.

Tras asegurar que Euskadi necesita "transformar muchas cosas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vasca" en cuestiones "tan importantes como la atención sanitaria, las respuestas al reto climático, a la crisis o al reto demográfico", ha afirmado que no se puede "caer en el conformismo y tenemos que ser ambiciosos para hacer de Euskadi un país mucho mejor".

Tras confiar "plenamente" en que el PSOE seguirá en el gobierno de España, Andueza ha asegurado que el PSE-EE "estando en el Gobierno vasco, en el de las diputaciones forales y en el de tantos ayuntamientos", va a seguir practicando la cogobernanza, porque "se ha demostrado que cuando las cosas vienen mal dadas hacer un ejercicio de cogobernanza es hacer un ejercicio en favor de la ciudadanía".

En ese sentido, ha destacado que "cuando peor lo estábamos pasando en Euskadi hubo un gobierno de España que se alineó y se alió con las comunidades autónomas para ayudarles incluso cuando esas comunidades autónomas tenían plenas competencias en algunas cuestiones" y además, ha añadido, "puso en marcha políticas innovadoras pioneras en Europa que han hecho posible que contemos con unas cantidades económicas importantes para hacer frente a los retos que de manera inesperada nos surgieron en esta sociedad".

"Ahí radica la relevancia de tener gobiernos que apliquen sin ningún tipo de egoísmo, con mano tendida y con capacidad colaborativa con otras administraciones eso que tanto nos gusta a algunos que se llama cogobernanza y que parece que a algunos no les gusta por una cuestión de protagonismo", ha remarcado.

A los socialistas, ha asegurado, les interesa tener "como referencia un gobierno socialista en España, sobre todo si es un gobierno que se ha dedicado durante, por ejemplo, todo el periodo de la pandemia a proteger a la ciudadanía a apoyar a nuestras empresas y que cree en un escudo social que protege a los más débiles y a los que tampoco son tan débiles, a ciudadanos que forman parte de esa mayoría social de la que tanto nos gusta hablar a los socialistas".

Tras repasar todas las medias impulsadas por el PSE-EE en Euskadi "de la mano del Gobierno de España", Andueza ha destacado la reforma laboral, "que algunos partidos que dicen defender tanto al pueblo vasco votaron en contra, como el PNV o EH Bildu, y que ha posibilitado, no solo que millones de trabajadores en este país tengan más y mejor empleo".

Por ello, ha defendido que "tener las instituciones alineadas con presencia socialista en la mayoría es una ventaja estratégica para Euskadi" y puede ser "una de las mejores inversiones que puede tener la ciudadanía vasca".

En cuanto a la fecha de celebración de los comicios vascos, ha dicho que está "en manos del lehendakari", pero el PSE "está preparado y tiene ya todos los instrumentos en marcha para afrontar esa cita electoral con toda la ambición, con toda la ilusión y también con toda la esperanza de saber que puede estar en nuestra mano darle un futuro mejor a este país".

CUESTIÓN TERRITORIAL

Por otro lado, cree que la cuestión territorial, la reforma del estatuto y la reinterpretación de la Constitución que plantea Urkullu van a volver al debate político en Euskadi porque "algunos se empeñan en ponernos estos debates en el centro del tablero constantemente" y, si ese debate surge, ha asegurado que los socialistas participarán en él, aunque creen más importante hablar de cosas "tan fundamentales como el cambio climático, la cuestión demográfica, la política sanitaria y de cuidados, la educación, la política de seguridad, el empleo, la movilidad, la vivienda o cómo lograr un turismo ético y sostenible".

A su entender, la ciudadanía "no tiene la cuestión territorial como una prioridad" y, por eso, "el modelo del Partido Socialista conecta mucho mejor con la ciudadanía, porque hablamos de las cosas que le interesa a la ciudadanía y no lo que les interesan a determinados partidos que nos están poniendo la cuestión nacional, identitaria y territorial permanentemente en el centro del tablero".

Tampoco van a renunciar a participar en el debate sobre el nuevo estatus y, "si hay que abrir ese melón se abre". "Si se quiere que hablemos de un nuevo estatuto de autonomía pues hablemos, porque también después de 45 años va siendo momento de actualizarlo", pero, según ha advertido, de lo que no van a hablar es "de otras cosas" porque "algunos centran todo su empeño en hacer un ejercicio de cuestionamiento permanente a España y ese no creo que sea el debate".