Andueza espera que la negociación del nuevo Gobierno se inicie esta semana y reitera que PSE debe tener "más peso"

PSE estará en la Ponencia de Autogobierno para "blindar derechos" y buscar una convivencia "más sólida" pero no para "otras aventuras"



BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cree que las conversaciones para abordar la conformación del próximo Gobierno vasco deberían empezar "a lo largo de esta semana" porque Euskadi "no está para perder el tiempo". Además, ha señalado que su partido, que está "dispuesto a asumir cualquier consejería", está abierto a escuchar la propuesta que haga el PNV pero, en cualquier caso, debe tener "más peso" en el Ejecutivo.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, ha valorado el resultado del PSE-EE en las elecciones vascas de este domingo como "extraordinario", ya que ha subido "notablemente" en número de votos y ha ganado dos escaños en "una coyuntura en la que existía una polarización tan fuerte" entre PNV y EH Bildu.

En este contexto, ha defendido, es "un mérito tremendo" poder "meter la cabeza ahí" y hacer que "esto sea algo a tres". De este modo, ha destacado que "la única referencia de izquierdas en estos momentos en el Parlamento Vasco es el Partido Socialista" porque a EH Bildu le considera "no un partido de izquierda, sino "un partido soberanista, independentista" y Sumar, "con un diputado y sin dar mayoría a nada, usted me dirá qué van a hacer".

Tras los comicios de este domingo, ha esperado que las negociaciones para la conformación del próximo gobierno entre PNV y PSE-EE den comienzo "a lo largo de esta semana" porque Euskadi "no está para perder el tiempo".

Andueza ha vuelto a reivindicar que el PSE tiene que tener "más peso" en el nuevo ejecutivo, aunque ha precisado que el hecho de tener más consejerías en el nuevo ejecutivo está determinado en función del "organigrama" que tenga y, en este sentido, ha señalado que desconoce si el PNV quiere "reducir el número de consejerías o no, o si incluso quiere cambiar, reagrupar materias en unas consejerías o en otras".

Según ha indicado, "eso hay que analizarlo adecuadamente, sobre todo para que ese Gobierno tenga el máximo de coherencia posible". En ese sentido, el PSE está "abierto a escuchar cuál es la propuesta que traslade el Partido Nacionalista Vasco", si bien considera que, en todo caso, los socialistas tienen que "tener más peso en el próximo Gobierno" en tanto es "el partido que le da la mayoría" y ha incrementado sus escaños, a diferencia del PNV, que ha sufrido "un desgaste evidente".

El PSE está "dispuesto a asumir cualquier tipo de consejería", aunque ha recordado que sus prioridades "están en la sanidad, en la educación, en la seguridad, en el empleo, en la vivienda, en el modelo de cuidados". El Partido Socialista, ha añadido, "tiene que estar dispuesto a adquirir cualquier responsabilidad" en la medida que es "un partido con sentido de país, con vocación de gobierno" y con un "espíritu de construir un país mejor".

OTRAS AVENTURAS

Por otro lado, ha reiterado que, si en la nueva legislatura se pretende modificar el Estatuto de Gernika para "alumbrar eso que ellos llaman el nuevo estatus, el PSE estará frente a esa posición".

"Nosotros no vamos a contribuir a eso en absoluto", ha insistido el secretario general del PSE, que ha señalado que considera "una anomalía" que Euskadi no cuente con un "estatuto del siglo XXI" ya que no ha renovado el Estatuto de Gernika aún.

En esta línea, ha apuntado que, "siempre y cuando se abra la ponencia de Autogobierno para incorporar, para blindar los derechos sociales conquistados y para contribuir a que la convivencia sea más sólida y se respete la pluralidad, ahí estará el Partido Socialista".

"Si es para otras aventuras el PSE-EE no va a participar absolutamente en nada de eso", ha remarcado, asegurando que, "por muchos intentos que puedan hacer", su partido "siempre será dique de contención". Según ha indicado, "todo lo que pretenda traspasar lo que reconoce la Constitución del 78 no cabe en nuestra posición política".

Por otro lado, ha asegurado que la ley de Amnistía al 'proces' "rotundamente no ha costado votos" a los socialistas en las elecciones vascas. "Aquí la clave de la convivencia se entiende muy bien y en Euskadi se entiende que esa apuesta por la amnistía es una apuesta por la convivencia en Cataluña", ha manifestado.