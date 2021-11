Andueza reprocha al PNV que pacte con EH Bildu y se le "ericen los vellos" ante la posibilidad de que lo haga con PSE

Señala que el PSOE solo ha pactado los Presupuestos en Madrid con la izquierda abertzale mientras el PNV pactó Lizarra cuando ETA mataba

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha cuestionado que "no pase nada" cuando el PNV pacta con EH Bildu y que se le "ericen los vellos" cuando se pone encima de la mesa que el PSE pueda pactar con la izquierda abertzale en el futuro. En este sentido, ha señalado que los socialistas solo han pactado con esta formación política los presupuestos en Madrid y cuestiones puntuales en algunos ayuntamientos. Mientras que ha recordado que el PNV el que pactó con la izquierda abertzale el nuevo estatuto y en su día hizo el Pacto de Lizarra "cuando ETA mataba".

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Andueza ha precisado que al PNV "se le erizan los vellos cuando alguno pone encima de la mesa lo que puede pasar en el futuro", en referencia a posibles pactos con EH Bildu. Por lo que ha considerado necesario recordar que "el PNV, entre otras cosas, pactó unas bases del nuevo Estatus con la izquierda abertzale y en ese momento no pasaba nada".

"No somos nosotros los que hemos pactado con la izquierda abertzale, salvo unos presupuestos en Madrid y algunas cuestiones puntuales en unos ayuntamientos en los que, dicho sea de paso, el PNV no nos da la estabilidad que debería", ha apuntado.

En ese sentido, ha recordado que "el PNV se fue a pactar Lizarra con Batasuna cuando ETA todavía nos mataba, o que se puso de acuerdo con EH para desbancar a los socialistas de ayuntamientos como el de Trapaga o como Lasarte-Oria, o que incluso están pactando con Bildu en el Gobierno de Navarra unos presupuestos, porque forman parte de ese Gobierno de Navarra que pacta con Bildu unos presupuestos".

Tras insistir en que "ejemplos hay muchos", ha dicho que "no hay que ponerse nervioso". "No conviene ponerse nervioso. Ahora hay que estar centrados en lo que tenemos que estar centrados, que es salir de esta situación, salir con garantías, sin dejar a nadie atrás. Y, en el futuro, ya se verá para qué y no tanto con quién", ha concluido.

AL PNV LE INTERESA MÁS SALIR EN LA FOTO QUE EL TAV

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, también ha censurado que al PNV le "preocupa más salir en la foto, que lo que realmente", que es que el Tren de Alta Velocidad "vaya a llegar a Euskadi" y va a ser "una realidad en plazos" y ha reprochado a los jeltzales que "parece que les fastidia que el liderazgo de determinados proyectos" lo lleven los socialistas.

Andueza se ha referido, de esta forma, al anuncio que hizo ayer la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez, tras reunirse en Vitoria con el consejero Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, de que el Ministerio contempla estaciones provisionales para el TAV en Basauri (Bizkaia) y Vitoria, sin cuestionar, "en ningún caso", la integración soterrada como "solución definitiva".

En su opinión, y en referencia a las críticas por parte de responsables jeltzales, al PNV "le preocupaba más salir en la foto que lo que realmente importaba" y "lo que realmente importa es que el Tren de Alta Velocidad vaya a llegar a Euskadi y va a ser una realidad, que fue lo que vino a anunciar la ministra conjuntamente con el consejero Arriola".

Tras asegurar que la noticia que dio ayer la ministra de Transportes es "excelente", ha destacado que el Tren de Alta Velocidad va a ser "una realidad, va a ser una realidad en plazos y, sobre todo, va a tener soluciones alternativas para que eso sea posible lo antes posible". "Y esa es la noticia, no el protagonismo de unos o de otros", ha insistido, para censurar que "algunos parece que siempre tienen que ser los protagonistas de determinadas cuestiones y parece que les fastidia que el liderazgo de determinados proyectos lo llevemos los socialistas".

"Aquí hay una realidad incontestable, que es el compromiso político del PSOE, del Gobierno de España, del Partido Socialista de Euskadi y de los consejeros socialistas en el Gobierno Vasco que van a hacer que el Tren de Alta Velocidad sea una realidad", ha remarcado.

GOBIERNO DE ESPAÑA

Por otro lado, en relación al Gobierno de España, ha considerado que "no está de más advertir de lo que puede venir" porque "son riesgos que tenemos". "Y al final, si estamos construyendo un modelo de país, estamos reforzando determinados derechos sociales, y eso está en riesgo, conviene recordarlo, para que nadie se relaje, ni los miembros del Gobierno ni algunos partidos de la oposición", ha subrayado.

En ese sentido, ha advertido de que "lo que puede venir, puede ser catastrófico para los intereses del país" y ha remarcado que "no es que estemos ante el Gobierno menos malo, estamos ante un Gobierno bueno, que está frenando el avance de la derecha y la ultraderecha, y eso es importante, y que sigue la tendencia ascendente de la socialdemocracia en Europa".