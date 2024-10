Andueza(PSE) rechaza "lecciones" de Felipe González y "mucho menos del PP" tras trayectoria de los demócratas contra ETA

Dice que se debería exigir la dimisión de Tellado por "su bajeza e inmoralidad absoluta" al "utilizar a las víctimas del terrorismo".

BILBAO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha rechazado recibir "lecciones" ni del expresidente del Gobierno, Felipe González, "ni mucho menos del PP", tras la trayectoria que han tenido "los demócratas en la lucha contra ETA".

En una entrevista en el programa "Espejo Público" de Antena 3, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta forma, a la reforma de la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE, que aprobó por unanimidad el Congreso, y que permitiría a los presos conmutar las penas que han cumplido Francia.

En relación a esta cuestión, con la que se transponía una directiva europea, Andueza ha dicho sentir "muchísima repugnancia" por el gesto del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que exhibió las fotografías de doce socialistas asesinados por ETA para reprochar al Gobierno esta iniciativa, y cree que "utilizar de semejante manera a las víctimas del terrorismo resulta de una bajeza y de una inmoralidad absoluta".

Por ello, le ha pedido al PP que, de una vez por todas, dejen de "manosear, de instrumentalizar y de utilizar de una manera tan nauseabunda a las víctimas del terrorismo" porque "hay que respetarlas y escucharlas".

A su juicio, "utilizarlas e instrumentalizarlas" solo contribuye, entre otras cosas, a rebajar "ese gran triunfo" para la democracia y para muchos ciudadanos que "se jugaron la vida en este país por vencer a ETA", que es la paz, un "gran triunfo" del que también los miembros del PP "disfrutan".

Andueza ha añadido que todos los partidos y medios de comunicación tenían que estar "exigiendo su dimisión" porque ha hecho algo que ética, moral y políticamente es absolutamente deleznable" y es "una falta de respeto no solo a las víctimas del terrorismo" sino "a todas aquellas personas que hemos estamos luchando contra el terrorismo".

FELIPE GONZÁLEZ

Ante las palabras del expresidente de Gobierno, Felipe González, que ha hablado de "trapicheo" al hablar de cómo se aprobó la iniciativa para la convalidación de penas, ha asegurado que el Estado democrático y de derecho, "por desgracia, también tiene derivadas de este tipo".

Según ha señalado, en este caso lo que hay que hacer es "actuar de dos maneras", una "con rigor" y también "con sensibilidad". Andueza ha asegurado que "el rigor implica tener que asumir que la transposición tenía que llevarse a cabo y todos lo sabían", razón por la que, según ha apuntado, salió votada "por unanimidad" en el Congreso.

En relación a que se pudiera haber mantenido la excepción con los presos de ETA, Andueza ha negado que fuera así y que el Gobierno no hubiera estado obligado a transponer esa directiva europea.

A su juicio, lo que no se puede hacer es "intentar dar lecciones" ni por parte de líderes como el expresidente Felipe González, "ni mucho menos del Partido Popular", después de la trayectoria que "hemos tenido todos los demócratas en la lucha contra ETA".

"Lo que no se puede consentir es que algunos estén diciendo lo que están diciendo, cuando durante sus gobiernos (en alusión al PP) se produjeron más de 311 excarcelaciones, de las cuales 61 eran de miembros de ETA que tenían delitos de sangre y acumulaban más de 20 años de cárcel. Lo que no se puede dar es lecciones de absolutamente nada cuando han tenido un presidente del gobierno (José María Aznar) que dijo que los socialistas traicionábamos a las víctimas cuando dos días después algunos como yo estábamos velando el cadáver de un compañero, que además era amigo, que había sido asesinado por ETA". ha asegurado.

"MESURA Y RESPONSABILIDAD"

Por lo tanto, ha afirmado que hay que tener "un poquito más de mesura y de responsabilidad" en esta cuestión porque se está "hablando de algo muy serio" y no se puede hacer "opinar con semejante ligereza".

El líder de los socialistas vascos ha asegurado que se han jugado "demasiado la vida" y se han "perdido muchas vidas". "Hemos sufrido mucho, como para que algunos estén diciendo ahora que ETA está más viva que nunca", ha puntualizado.

Por lo tanto, Andueza ha pedido un respeto a las víctimas y a los que se jugaron la vida durante tantos años. "A los que perdimos la juventud, a los que perdimos un amigo, un familiar, a tanta y tanta gente que ha sufrido y se ha tenido que marchar de este país por el terrorismo de ETA", ha manifestado.

Andueza ha indicado que le extraña que, "entre otras cosas, un presidente del gobierno como Felipe González, que le ha tocado luchar contra el terrorismo y sabe perfectamente lo que supone esto, pueda decir cosas de este estilo".

Asimismo, ha añadido también que a Felipe González y Alfonso Guerra, así como a otros "tantos responsables políticos del país", les han escuchado defender la doctrina Parot y "después vino Europa y dijo que eso estaba mal".

A su juicio, lo que ha ocurrido es que al PP "le ha entrado pánico y ha querido instrumentalizar esta cuestión y utilizar a las víctimas del terrorismo como arma arrojadiza contra el Gobierno".

Ha indicado que "resulta absolutamente repugnante" esa actitud para "justificar un voto del que eran conocedores absolutamente de todas las derivadas que tenían".

Cuestionado por el hecho de que Felipe González aludiera a las "prisas" que tiene para transponer determinadas directivas europeas y no otras como las de contar con un mínimo de un 5% para tener escaño en el Parlamento europeo, lo que podría dejar fuera a algunos partidos nacionalistas o independentistas, Andueza ha indicado que "eso llegará el momento y desde luego que se abordará".

"Y si no, la propia Comisión Europea será la que dé un toque de atención al Gobierno de España. Tengo claro que en este sentido el Gobierno de España siempre actúa con absoluto rigor, como entiendo que actuó él en su época de presidente de Gobierno", ha afirmado.

Andueza también se ha referido a las palabras dal expresidente José María Aznar, que ha dicho que el PSOE "estaba al servicio de ETA y de la izquierda abertzale".

"No sé si el señor Aznar estaba al servicio de ETA y de la izquierda abertzale cuando excarceló en su gobierno a 311 etarras, de los cuales uno de ellos asesinó a un compañero nuestro que se llamaba Juan Priede. ¿Estaba al servicio de ETA cuando autorizó negociaciones con lo que él denominaba Movimiento Vasco de Liberación Nacional, ¿Estaba al servicio del terrorismo cuando acercó a cientos de presos de ETA a cárceles españolas cinco meses después de que asesinaran a Miguel Ángel Blanco?", ha preguntado.

En la entrevista, Andueza también ha tenido ocasión de responder a las palabras del diputado del PP Jaime de los Santos presente en el plató, con el que ha mantenido un "rifirrafe" por el tema de la convalidación de las penas.

Jaime de los Santos ha reconocido que fue uno de los 137 diputados del PP que se equivocaron en la votación, pero ha pedido "no desenfocar" el tema porque "el presidente del gobierno, la bancada socialista y sus socios son los que tienen la responsabilidad de parar esta tropelía". Además, ha acusado a Pedro Sánchez de "ir de la mano de Bildu, que no ha condenado a ETA".

Tras preguntarle Andueza "si no sabe lo que vota", le ha pedido que "no instrumentalice a sus propias víctimas" y le intente dar "ninguna lección" de "resistencia y de lucha contra ETA".

"Yo he llevado sobre mis hombros cadáveres de compañeros, he visto desangrarse en vivo y en directo a un amigo. Y no le consiento que diga eso" (...) Usted a mí ni de democracia, ni de lucha contra el terrorismo me va a dar ninguna lección, porque en eso no me llega ni a la altura de los zapatos", ha indicado Andueza. "Ya está bien de utilizar a las víctimas; es absolutamente indecente y no se lo voy a consentir", ha concluido.