Aragonès abordará con Sánchez Rodalies, financiación y defenderá la independencia

Impulsará la mesa de partidos catalanes "cuando haya la posibilidad de llegar a acuerdos"



BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, abordará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestiones como el traspaso de Rodalies, la mejora del sistema de financiación y defenderá también "la independencia".

Así lo ha explicado este miércoles en la sesión de control en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta del líder de Cs, Carlos Carrizosa, el día antes de que Aragonès se reúna con Sánchez en el Palau de la Generalitat.

"Defenderé la independencia de Cataluña ante Pedro Sánchez y ante todo el mundo, porque es mi planteamiento y no lo hago a oscuras, no me escondo de ello. Soy muy claro al respecto. Pero estas otras cuestiones también deberían defenderlas", ha espetado el presidente catalán a Carrizosa.

Según Aragonès, con Sánchez hablará de "muchas cosas" que considera que son de interés para Cataluña, y lo harán con luces abiertas y transparencia, ha dicho.

Para Carrizosa, no se puede hablar sobre un referéndum que es "ilegal porque excluye al resto de españoles del derecho a decidir sobre la integridad territorial", mientras que de Rodalies y financiación cree que se puede tratar siempre sobre la base de la transparencia, la lealtad institucional y la viabilidad técnica.

El presidente catalán ha advertido a Carrizosa de que no le puede achacar falta de transparencia en los acuerdos que alcanzan, y les ha recriminado que se centren en cuestiones que "no interesan" a los catalanes.

Tras ello, el líder de Cs ha aprovechado para criticar el papel del PSC, al que ha acusado de "mentir" a sus electores y de estar ejecutando el programa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

ACCIÓN EXTERIOR

El presidente de la Generalitat también ha hecho una valoración excelente --en sus palabras-- de la acción exterior que están llevando a cabo en respuesta a una pregunta del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que acusa al Govern de "despilafarrar el dinero de todos para hacer el ridículo en el exterior".

Sin embargo, Aragonès ha reivindicado el despliegue de las delegaciones de la Generalitat en el exterior y otras acciones del departamento: "Les molesta que Cataluña hable con voz propia en el mundo", ha señalado.

MESA DE PARTIDOS

Tras la intervención de la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, Aragonès ha reconocido que el Govern, pese a estar en minoría, está trabajando y afrontando crisis como la de la sequía y los resultados en educación, entre otros retos.

También ha explicado que impulsará una mesa de partidos catalanes cuando haya la posibilidad de llegar a acuerdos: "No dependen sólo de usted y de mi", ha dicho.

Después de que el líder de Vox, Ignacio Garriga, le haya pedido un balance en materia de seguridad, sanidad y educación, Aragonès ha asegurado que son ámbitos en los que han dedicado más recursos que nunca --en sus palabras--, y ha condenado los discursos "habituales de la extrema derecha que vinculan los flujos migratorios con la cuestión de los niveles de delincuencia".