ERC decidirá si apoyan los Presupuestos por su contenido y no por el calendario electoral en Cataluña

El vicepresidente dice que la polémica de Cs y la JEC "demuestra la parcialidad" del órgano

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado este jueves que ERC decidirá si aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presente el Gobierno por su contenido y no por el calendario electoral en Cataluña.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, el dirigente catalán ha dejado claro que a los soberanistas catalanes no le "tiemblan las piernas nunca". "No lo hicimos en la investidura y lo vamos a hacer con cualquier ley", ha sostenido.

En este contexto, Aragonès ha explicado que el panorama electoral --el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anuncio comicios para este año-- no va a alterar la predisposición de ERC para negociar las cuentas públicas.

"Cuando hay campaña todo se lee en clave electoral. Si el Gobierno quiere trabajar y negociar, ellos decidirán las fechas y circunstancias en que les va mejor. Nosotros vamos a ser muy exigentes porque las necesidades en Cataluña son exigentes", ha señalado.

En esta línea, el vicepresidente del Govern ha reconocido que la decisión sobre apoyar o no los PGE se tomará "no por el calendario sino por el contenido". "No es por la coyuntura, es por las decisiones", ha zanjado.

Aragonès se ha expresado así después de que el Pleno del Congreso haya aprobado la nueva senda de estabilidad presupuestaria, con los objetivos de déficit y de deuda para las Administraciones Públicas fijados por el Gobierno para 2020 y para el período 2021-2023, primer paso hacia la elaboración de unos nuevos Presupuestos. La votación ha salido adelante con la abstención de los 13 diputados de ERC.

LA POLÉMICA DE CS Y LA JEC "NO VA A QUEDAR AQUÍ"

Por otro lado, el político catalán se ha referido al caso de Andrés Betancor, que fue vocal de la Junta Electoral Central (JEC) al mismo tiempo que cobraba como asesor de la formación naranja.

Según ha informado 'eldiario.es', Betancor ingresó en la JEC en octubre de 2017 a propuesta de Ciudadanos, y en ese momento ya ocupaba un cargo de asesor y un despacho en las dependencias del grupo de Cs en el Congreso de los Diputados.

"Demuestra la parcialidad de un órgano que debería mantenerse en una posición de neutralidad", ha lamentado, para después asegurar que "las dudas" que los independentistas tenían "sobre sus decisiones polémicas" han quedado "muy fundadas".

En este contexto, ha opinado que la formación naranja tendrá que "explicarse" porque, a su juicio, la polémica "no va a quedar aquí". "Lo que no puede ser es que la partitocracia esté pudriendo organismos que deberían dar garantías a todos. Esto tiene que acabar", ha apostillado.